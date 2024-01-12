Бундеслига. «Бавария» примет «Хоффенхайм», завтра «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Лейпциг» – с «Айнтрахтом»

«Бавария» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 17-го тура Бундеслиги.

В субботу лидер таблицы « » проведет гостевой матч с « », « » будет противостоять « », «Боруссия» сыграет с «Дармштадтом» в гостях.

Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт».

17-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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