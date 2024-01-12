Бундеслига. «Бавария» примет «Хоффенхайм», завтра «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Лейпциг» – с «Айнтрахтом»

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«Бавария» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 17-го тура Бундеслиги.

В субботу лидер таблицы «Байер» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», «Лейпциг» будет противостоять «Айнтрахту», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Дармштадтом» в гостях.

Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт». 

Чемпионат Германии

17-й тур

Бавария – Хоффенхайм
Дата проведения
12 января, 22.30, «Альянц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Аугсбург – Байер
Дата проведения
13 января, 17.30, «ВВК-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
Дата проведения
13 января, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Фрайбург – Унион
Дата проведения
13 января, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Майнц – Вольфсбург
Дата проведения
13 января, 17.30, «Мева Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кельн – Хайденхайм
Дата проведения
13 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Дармштадт – Боруссия Д
Дата проведения
13 января, 20.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бохум – Вердер
Дата проведения
14 января, 17.30, «Рурштадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Боруссия М – Штутгарт
Дата проведения
14 января, 19.30, «Боруссия-Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

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