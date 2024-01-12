Бундеслига. «Бавария» примет «Хоффенхайм», завтра «Байер» сыграет с «Аугсбургом», «Лейпциг» – с «Айнтрахтом»
«Бавария» примет «Хоффенхайм» в стартовом матче 17-го тура Бундеслиги.
В субботу лидер таблицы «Байер» проведет гостевой матч с «Аугсбургом», «Лейпциг» будет противостоять «Айнтрахту», «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Дармштадтом» в гостях.
Завершится тур в воскресенье матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Штутгарт».
17-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 22.30, «Альянц-Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «ВВК-Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «Европа-Парк-Штадион»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «Мева Арена»
- Дата проведения
- 13 января, 17.30, «РейнЭнергиШтадион»
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Штадион ам Белленфалльтор»
- Дата проведения
- 14 января, 17.30, «Рурштадион»
- Дата проведения
- 14 января, 19.30, «Боруссия-Парк»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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