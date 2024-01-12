Чемпионат Англии. «Бернли» против «Лутона», завтра «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»

«Бернли» примет «Лутон» в стартовом матче 21-го тура АПЛ.

В субботу « » сыграет с « », « » проведет гостевой матч с « ».

В воскресенье « » примет «Тоттенхэм».

В следующую субботу (20 января) «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас».

В следующее воскресенье (21 января) «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в гостях.

Завершится тур в следующий понедельник (22 января) матчем «Брайтон» – «Вулверхэмптон».

21-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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