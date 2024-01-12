Чемпионат Англии. «Бернли» против «Лутона», завтра «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»

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«Бернли» примет «Лутон» в стартовом матче 21-го тура АПЛ.

В субботу «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом». 

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм». 

В следующую субботу (20 января) «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас».

В следующее воскресенье (21 января) «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в гостях. 

Завершится тур в следующий понедельник (22 января) матчем «Брайтон» – «Вулверхэмптон». 

Чемпионат Англии

21-й тур

Бернли – Лутон
Дата проведения
12 января, 22.45, «Терф Мур»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Челси – Фулхэм
Дата проведения
13 января, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Ньюкасл – Манчестер Сити
Дата проведения
13 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Эвертон – Астон Вилла
Дата проведения
14 января, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
14 января, 19.30, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Арсенал – Кристал Пэлас
Дата проведения
20 января, 15.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брентфорд – Ноттингем Форест
Дата проведения
20 января, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм
Дата проведения
21 января, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Борнмут – Ливерпуль
Дата проведения
21 января, 19.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Брайтон – Вулверхэмптон
Дата проведения
22 января, 22.45, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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3 комментария
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