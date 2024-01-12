Чемпионат Англии. «Бернли» против «Лутона», завтра «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» – с «Ньюкаслом»
«Бернли» примет «Лутон» в стартовом матче 21-го тура АПЛ.
В субботу «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Манчестер Сити» проведет гостевой матч с «Ньюкаслом».
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм».
В следующую субботу (20 января) «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас».
В следующее воскресенье (21 января) «Ливерпуль» сыграет с «Борнмутом» в гостях.
Завершится тур в следующий понедельник (22 января) матчем «Брайтон» – «Вулверхэмптон».
21-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 22.45, «Терф Мур»
- Дата проведения
- 13 января, 15.30, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 14 января, 19.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 20 января, 15.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 20 января, 20.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 21 января, 19.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Фалмер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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