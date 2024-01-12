Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Страсбур», «Монако» Головина сыграет с «Реймсом» в субботу, «ПСЖ» с «Лансом» – в воскресенье

«Марсель» примет «Страсбур» в стартовом матче 18-го тура Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом», «Ницца» проведет гостевой матч с «Ренном».

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева примет «Лион», а завершится тур матчем «Ланс» – «ПСЖ».

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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