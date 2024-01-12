Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Страсбур», «Монако» Головина сыграет с «Реймсом» в субботу, «ПСЖ» с «Лансом» – в воскресенье
«Марсель» примет «Страсбур» в стартовом матче 18-го тура Лиги 1.
В субботу «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом», «Ницца» проведет гостевой матч с «Ренном».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева примет «Лион», а завершится тур матчем «Ланс» – «ПСЖ».
18-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Оранж Велодром»
- Дата проведения
- 13 января, 19.00, «Луи II»
- Дата проведения
- 13 января, 23.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 14 января, 15.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 14 января, 19.05, «Стад Океан»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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