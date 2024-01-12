Чемпионат Франции. «Марсель» примет «Страсбур», «Монако» Головина сыграет с «Реймсом» в субботу, «ПСЖ» с «Лансом» – в воскресенье

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«Марсель» примет «Страсбур» в стартовом матче 18-го тура Лиги 1.

В субботу «Монако» Александра Головина сыграет с «Реймсом», «Ницца» проведет гостевой матч с «Ренном». 

В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева примет «Лион», а завершится тур матчем «Ланс» – «ПСЖ».

Чемпионат Франции

18-й тур

Марсель – Страсбур
Дата проведения
12 января, 23.00, «Оранж Велодром»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Реймс
Дата проведения
13 января, 19.00, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ренн – Ницца
Дата проведения
13 января, 23.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Лорьян
Дата проведения
14 января, 15.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Клермон
Дата проведения
14 января, 17.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Метц – Тулуза
Дата проведения
14 января, 17.00, «Стад Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Монпелье
Дата проведения
14 января, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гавр – Лион
Дата проведения
14 января, 19.05, «Стад Океан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ланс – ПСЖ
Дата проведения
14 января, 22.45, «Болларт-Делелис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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