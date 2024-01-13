СКА обыграл «Спартак», Сяо Хим Фа выиграл ЧЕ по фигурному катанию, победа «Баварии», российские фехтовальщики хотят выступать за США и другие новости

1. «Спартак» пропустил 5 шайб от СКА, «Нефтехимик» обыграл «Салават», «Трактор» победил «Ак Барс» и другие результаты дня Фонбет чемпионата КХЛ.

Арбитр Наумов грубо ответил («Рот закрой, #####») тренеру «Авангарда» Кравецу во время матча с «Амуром», судья раньше играл в его команде. Рефери оштрафуют на 200-300 тысяч рублей. Фанаты «Спартака» почтили память жертв атаки на Белгород.

2. Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа сделал запрещенное сальто в произвольной программе и выиграл чемпионат Европы в Каунасе, эстонец Александр Селевко – 2-й, итальянец Маттео Риццо – 3-й.

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри выиграли ритм-танец, Лайла Фир и Льюис Гибсон (Великобритания) – вторые, Эллисон Рид и Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – третьи.

3. «Бавария» разгромила «Хоффенхайм» (3:0) в стартовом матче 17-го тура Бундеслиги.Чемпионат Германии вернулся после зимней паузы.

4. Норвежская биатлонистка Ингрид Ланмарк Тандревольд выиграла спринт на 5-м этапе Кубка мира в Рупольдинге, шведка Муна Брурссон – 2-я, итальянка Лиза Виттоцци – 3-я.

Белорусские биатлонисты выиграли мужскую командную гонку на чемпионате России, команда Логинова и Гараничева – 2-я, Беларусь-2 – 3-я. У женщин победила команда Казакевич, команда Каплиной – 2-я, команда Куклиной – 3-я.

5. Российские фехтовальщики Константин Лоханов (четырехкратный чемпион мира среди юниоров) и Сергей Бида (серебряный призер Олимпиады-2020) хотят выступить за сборную США на Олимпиаде-2024.

6. Мохамед Салах назван лучшим африканским футболистом в истории по версии FourFourTwo, Веа – 2-й, Это′О – 3-й, Дрогба – 4-й, Яя Туре – 5-й, Мане – 6-й. Хвича Кварацхелия – самый дорогой игрок из стран бывшего СССР по стоимости на пике, Мудрик, Шевченко, Зинченко, Мхитарян – в топ-5, Головин – 6-й, Аршавин – 11-й.

7. Бывший глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг признал, что пользовался услугами проституток.

8. Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в финал в Аделаиде после отказа Джессики Пегулы, Екатерина Александрова уступила Алене Остапенко.

9. «Маккаби» опубликовал фото военного ЦАХАЛ с шарфом клуба на фоне разрушенного здания в Газе. Игрока НБА Роллинза обвиняют в неоднократных кражах из продуктового магазина. «Зенит» после победы над «Минском» опубликовал и вскоре удалил видео, на котором почистили картошку.

10. Нападающий «Левски» Роналдо перешел в «Ростов».

11. НХЛ. «Даллас» проиграл «Нэшвиллу» (3:6), «Миннесота» уступила «Филадельфии» (3:4 ОТ).

12. НБА. «Чикаго» потерпел поражение от «Голден Стэйт», «Денвер» принимает «Новый Орлеан». Другие результаты – здесь.

13. Леб выиграл 6-й этап ралли-рейда «Дакар-2024», Сайнс-старший – лидер гонки, Аль-Аттия отстал на 2,5 часа, Брейбек и Мацик победили в своих классах.

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