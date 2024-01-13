Тарасова о фигуристах из России, выступающих за другие страны: «Правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать»

Теги Татьяна Тарасова чемпионат Европы по фигурному катанию Фигурное катание

Тарасова высказалась о фигуристах из России, представляющих другие страны на ЧЕ.

Ранее стало известно, что на чемпионате Европы в Каунасе выступают 27 спортсменов, родившихся в России.

– Многие из фигуристов не могли пробиться в состав сборной России. В отсутствие россиян у них появился шанс завоевать медали?

– Да. И правильно делают, что уходят. Спорт – это их жизнь, профессия, им надо выступать, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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4 комментария
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Татьяна Анатольевна таким макаром в почетный (без сарказма) список ИннаАгентов попадёт
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Что-что, а правду-матку ТАТ всегда нарезать умела)
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Извинись
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Ответ Харламов Никита
Татьяна Анатольевна таким макаром в почетный (без сарказма) список ИннаАгентов попадёт
77 лет, в таком возрасте уже ничего не надо бояться, по крайней мере за себя.
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