Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 800+ очками в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 10-й

Никита Кучеров – 4-й игрок в истории «Тампы» с 800+ очками в НХЛ.

Сегодня форвард «Лайтнинг» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:1).

Второе очко 30-летнего россиянина в сегодняшнем матче стало его 800-м в регулярках . В его активе 801 (304+497) балл в 687 играх.

стал 4-м игроком, кому удалось набрать 800+ очков в лиге в составе « ». Его опережают (1097 в 1044 играх), (953 в 972) и (874 в 1037).

Среди россиян в истории лиги он стал 10-м игроком с таким достижением.

Выше идут («Вашингтон», 1512 очков в 1386 играх), («Питтсбург», 1264 в 1103), (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Сергей Гончар (811 в 1301).