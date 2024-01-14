Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 800+ очками в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 10-й
Никита Кучеров – 4-й игрок в истории «Тампы» с 800+ очками в НХЛ.
Сегодня форвард «Лайтнинг» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:1).
Второе очко 30-летнего россиянина в сегодняшнем матче стало его 800-м в регулярках НХЛ. В его активе 801 (304+497) балл в 687 играх.
Кучеров стал 4-м игроком, кому удалось набрать 800+ очков в лиге в составе «Тампы». Его опережают Стивен Стэмкос (1097 в 1044 играх), Мартен Сен-Луи (953 в 972) и Винсент Лекавалье (874 в 1037).
Среди россиян в истории лиги он стал 10-м игроком с таким достижением.
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1512 очков в 1386 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1264 в 1103), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Сергей Гончар (811 в 1301).
Кучеров : 7 игр 13 очков.
Маккиннон: 7 игр 13 очков.
Панарин: 6 игр 8 очков.
Пастрняк: 8 игр 11 очков.
Нюландер: 6 игр 9 очков.
Дже Ти Миллер: 7 игр 10 очков.
Петтерссон: 7 игр 14 очков.
Овечкин : 5 игр 6 очков.