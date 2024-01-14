Кучеров – 4-й игрок «Тампы» с 800+ очками в НХЛ. Среди россиян в истории лиги – 10-й

Теги рейтинги Тампа-Бэй Павел Дацюк Сергей Гончар Евгений Малкин Алексей Ковалев Вячеслав Козлов Илья Ковальчук Александр Овечкин Винсент Лекавалье Мартен Сен-Луи Сергей Федоров НХЛ Александр Могильный Стивен Стэмкос Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров – 4-й игрок в истории «Тампы» с 800+ очками в НХЛ.

Сегодня форвард «Лайтнинг» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:1). 

Второе очко 30-летнего россиянина в сегодняшнем матче стало его 800-м в регулярках НХЛ. В его активе 801 (304+497) балл в 687 играх. 

Кучеров стал 4-м игроком, кому удалось набрать 800+ очков в лиге в составе «Тампы». Его опережают Стивен Стэмкос (1097 в 1044 играх), Мартен Сен-Луи (953 в 972) и Винсент Лекавалье (874 в 1037). 

Среди россиян в истории лиги он стал 10-м игроком с таким достижением.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1512 очков в 1386 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1264 в 1103), Сергей Федоров (1179 в 1248), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалев (1029 в 1316), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182) и Сергей Гончар (811 в 1301).

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Желаю Кучерову переписать на себя все рекорды этого клуба. Уже сейчас очевидно, что он - главная звезда в его истории.
+13
-3
+10
Куч крутой!
+6
-2
+4
Куч просто лучший, а по соотношению результативность/зп вообще великолепен!!!
+4
-2
+2
Кучеров вышел на 182-е место по очкам за всю историю.
+5
-4
+1
Кучеров феноменален. Сколько он сегодня создал моментов для своих партнеров ….. не забили. Да и сам два выхода в один не реализовал. При везении очков 6-7 сегодня мог набрать.
+1
0
+1
Никите осталось сделать всего 3 передачи до 500.
+1
-1
0
Еще 5 сезонов со 100+ очками и дальше реально стать лидером среди наших.
+2
-2
0
По силам перегнать по очкам Вячеслава Козлова в этом сезоне.
+1
-1
0
Главное здоровья.
+1
-1
0
В конце карьеры топ 1 будет в Тампе по очкам, передачам, очкам в ПО, голам в ПО, по голам в регулярке пока непонятно(но тоже возможно)
0
0
0
2024
Кучеров : 7 игр 13 очков.
Маккиннон: 7 игр 13 очков.
Панарин: 6 игр 8 очков.
Пастрняк: 8 игр 11 очков.
Нюландер: 6 игр 9 очков.
Дже Ти Миллер: 7 игр 10 очков.
Петтерссон: 7 игр 14 очков.
Овечкин : 5 игр 6 очков.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий