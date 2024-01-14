Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Анахаймом» и стал 1-й звездой. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 72 очками в 43 играх

Никита Кучеров набрал 0+3 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард « » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (5:1).

В активе россиянина стало 72 (28+44) очка в 43 играх.

Он первым в сезоне достиг отметки 70 очков и лидирует в гонке бомбардиров лиги, увеличив отрыв от из « » (69 очков в 43 играх, 23+46, сегодня – 1+1 в матче с «Торонто») до 3 баллов.

Второе очко в сегодняшнем матче стало его 800-м в регулярках . В его активе 801 (304+497) балл в 687 играх.

Сегодня Никита (21:09, 2:27 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:2.