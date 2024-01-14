Кучеров сделал 3 передачи в матче с «Анахаймом» и стал 1-й звездой. Он лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 72 очками в 43 играх

Теги Тампа-Бэй Колорадо Анахайм НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Хоккей

Никита Кучеров набрал 0+3 с «Анахаймом» и стал 1-й звездой матча.

Форвард «Тампы» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (5:1). 

В активе россиянина стало 72 (28+44) очка в 43 играх.

Он первым в сезоне достиг отметки 70 очков и лидирует в гонке бомбардиров лиги, увеличив отрыв от Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (69 очков в 43 играх, 23+46, сегодня – 1+1 в матче с «Торонто») до 3 баллов. 

Второе очко Кучерова в сегодняшнем матче стало его 800-м в регулярках НХЛ. В его активе 801 (304+497) балл в 687 играх. 

Сегодня Никита (21:09, 2:27 – в большинстве, «0») нанес 5 бросков в створ и 1 мимо, применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов – 1:2. 

11 комментариев
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Лучшие ассистенты НХЛ ( россияне ) :
1) Малкин - 758 ( 1104 матча )
2) Фёдоров - 696 ( 1248 матчей )
3) Овечкин - 682 ( 1386 матчей )
4) Зубов - 619 ( 1068 матчей )
5) Дацюк - 604 ( 953 матча )
6) Ковалёв - 599 ( 1316 матчей )
7) Гончар - 591 ( 1301 матч )
8) Могильный - 559 ( 990 матчей )
9-10) Вяч. Козлов - 497 ( 1182 матча )
9-10) КУЧЕРОВ - 497 ( 687 матчей )
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+7
предлагаю лиге особо не выеживаться и выдать Никите второй Арт Росс и Харт
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Кучеров догнал по передачам Вячеслава Козлова(497).
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За сегодня Куч мог бы и больше набрать, реализуй он свои выходы один в ноль (их было два в этой игре). Ну и партнёры раза три точно не забили с убойных позиций после его передач.
В целом, по сезону идёт на свой лучший результат в карьере. Дай бог, чтобы без травм.
Ну и ждём команду в плей-офф.
+2
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Ответ Барин
За сегодня Куч мог бы и больше набрать, реализуй он свои выходы один в ноль (их было два в этой игре). Ну и партнёры раза три точно не забили с убойных позиций после его передач. В целом, по сезону идёт на свой лучший результат в карьере. Дай бог, чтобы без травм. Ну и ждём команду в плей-офф.
сильно опережает график сезона 18/19.
тогда после 50игр было 71очко.
сейчас 72после 43игр.
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Идет по графику 135 (52+83) очков за игру.
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Да печально это всё, если Куч очки не набирает, то Тампа почти 100% проигрывает матч
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🔥🔥🔥
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Лучшие среди наших по очкам:

1. Александр Овечкин - 1512 (1,091 очка за матч)
2. Евгений Малкин - 1264 (1,146 очка за матч)
3. Сергей Федоров - 1179 (0,945 очка за матч)
4. Александр Могильный - 1032 (1,042 очка за матч)
5. Алексей Ковалев - 1029 (0,782 очка за матч)
6. Павел Дацюк - 918 (0,963 очка за матч)
7. Илья Ковальчук - 876 (0,946 очка за матч)
8. Вячеслав Козлов - 853 (0,722 очка за матч)
9. Сергей Гончар - 811 (0,623 очка за матч)
10. Никита Кучеров - 801 (1,166 очка за матч)
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Куч опережает второго бомбардира команды Пойнта на 28 очков...это вообще нормально?...отдайте ему как минимум Харта...тупо за выслугу лет))
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