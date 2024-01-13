Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Салернитану», «Интер» в гостях у «Монцы»
«Наполи» примет «Салернитану» в 20-м туре Серии А.
Также в субботу «Интер» сыграет в гостях с «Монцей».
В воскресенье «Милан» встретится дома с «Ромой».
В понедельник «Аталанта» Алексея Миранчука будет противостоять «Фрозиноне».
Во вторник «Ювентус» сыграет на своем поле с «Сассуоло».
20-й тур
- Дата проведения
- 13 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 13 января, 17.00, «Сан-Паоло»
- Дата проведения
- 13 января, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 13 января, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 14 января, 14.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 15 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 16 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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