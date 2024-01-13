Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Салернитану», «Интер» в гостях у «Монцы»

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«Наполи» примет «Салернитану» в 20-м туре Серии А.

Также в субботу «Интер» сыграет в гостях с «Монцей».

В воскресенье «Милан» встретится дома с «Ромой».

В понедельник «Аталанта» Алексея Миранчука будет противостоять «Фрозиноне».

Во вторник «Ювентус» сыграет на своем поле с «Сассуоло».

Чемпионат Италии

20-й тур

Дженоа – Торино
Дата проведения
13 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Наполи – Салернитана
Дата проведения
13 января, 17.00, «Сан-Паоло»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Эмполи
Дата проведения
13 января, 20.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Интер
Дата проведения
13 января, 22.45, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Лечче
Дата проведения
14 января, 14.30, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Кальяри – Болонья
Дата проведения
14 января, 17.00, «Сарденья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фиорентина – Удинезе
Дата проведения
14 января, 20.00, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Рома
Дата проведения
14 января, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аталанта – Фрозиноне
Дата проведения
15 января, 22.45, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Сассуоло
Дата проведения
16 января, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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