Чемпионат Италии. «Наполи» примет «Салернитану», «Интер» в гостях у «Монцы»

«Наполи» примет «Салернитану» в 20-м туре Серии А.

Также в субботу « » сыграет в гостях с «Монцей».

В воскресенье « » встретится дома с «Ромой».

В понедельник « » Алексея Миранчука будет противостоять « ».

Во вторник « » сыграет на своем поле с « ».

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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