Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Алавес», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» завтра, «Жирона» с «Альмерией» – в воскресенье

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«Севилья» примет «Алавес» в стартовом матче 20-го тура Ла Лиги.

 В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Атлетиком» на выезде. 

В воскресенье «Жирона» сыграет в гостях с «Альмерией». 

Участники Суперкубка Испании проведут матчи тура позже. «Барселона» примет «Осасуну» 30 января, «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» 31 января, «Реал» – с «Хетафе» в гостях 1 февраля. 

Чемпионат Испании

20-й тур

Севилья – Алавес
Дата проведения
12 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Лас-Пальмас – Вильярреал
Дата проведения
13 января, 16.00, «де Гран Канария»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Мальорка – Сельта
Дата проведения
13 января, 18.15, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетик – Реал Сосьедад
Дата проведения
13 января, 20.30, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Бетис – Гранада
Дата проведения
13 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Жирона
Дата проведения
14 января, 16.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Валенсия
Дата проведения
14 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Осасуна
Дата проведения
30 января, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Райо Вальекано
Дата проведения
31 января, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Реал Мадрид
Дата проведения
1 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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