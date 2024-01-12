Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Алавес», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» завтра, «Жирона» с «Альмерией» – в воскресенье

«Севилья» примет «Алавес» в стартовом матче 20-го тура Ла Лиги.

В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Атлетиком» на выезде.

В воскресенье «Жирона» сыграет в гостях с «Альмерией».

Участники Суперкубка Испании проведут матчи тура позже. «Барселона» примет «Осасуну» 30 января, «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» 31 января, «Реал» – с «Хетафе» в гостях 1 февраля.

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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