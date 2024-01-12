Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Алавес», «Сосьедад» Захаряна сыграет с «Атлетиком» завтра, «Жирона» с «Альмерией» – в воскресенье
«Севилья» примет «Алавес» в стартовом матче 20-го тура Ла Лиги.
В субботу «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна сыграет с «Атлетиком» на выезде.
В воскресенье «Жирона» сыграет в гостях с «Альмерией».
Участники Суперкубка Испании проведут матчи тура позже. «Барселона» примет «Осасуну» 30 января, «Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» 31 января, «Реал» – с «Хетафе» в гостях 1 февраля.
20-й тур
- Дата проведения
- 12 января, 23.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 13 января, 16.00, «де Гран Канария»
- Дата проведения
- 13 января, 18.15, «Сон Моиш»
- Дата проведения
- 13 января, 20.30, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 13 января, 23.00, «Бенито Вильямарин»
- Дата проведения
- 14 января, 16.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 14 января, 18.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 30 января, 23.00, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 31 января, 23.00, «Метрополитано»
- Дата проведения
- 1 февраля, 23.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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