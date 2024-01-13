Кристиансен использовал препарат из списка WADA: «Преднизолон. Он запрещен в соревновательный период»
Олимпийский чемпион из Норвегии сообщил, что принимал препарат из списка WADA.
По словам биатлониста Ветле Шостад Кристиансен, он использовал противовоспалительное средство до начала первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, чтобы восстановиться от болезни.
Препарат разрешен во внесоревновательный период.
«Я принимал что‑то под названием преднизолон. Он запрещен в соревновательный период.
Когда используешь препараты из допинг-списка (Всемирного антидопингового агентства, WADA), то лучше быть начеку», – сказал Кристиансен.
Сегодня спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.
"- Мне это самое... пр... пре...
- Преднизалон !?
- Да... преднизалон..."
Бери преднизолон и езжай домой на трамвае!
Ну, давайте преднизолон. (с)
Наша раша
а то он опять перевозбудится))
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17805102/