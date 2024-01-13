Кристиансен использовал препарат из списка WADA: «Преднизолон. Он запрещен в соревновательный период»

Олимпийский чемпион из Норвегии сообщил, что принимал препарат из списка WADA.

По словам биатлониста Ветле Шостад Кристиансен, он использовал противовоспалительное средство до начала первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, чтобы восстановиться от болезни.

Препарат разрешен во внесоревновательный период.

«Я принимал что‑то под названием преднизолон. Он запрещен в соревновательный период.

Когда используешь препараты из допинг-списка (Всемирного антидопингового агентства, WADA), то лучше быть начеку», – сказал Кристиансен.

Сегодня спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.