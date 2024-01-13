Кристиансен использовал препарат из списка WADA: «Преднизолон. Он запрещен в соревновательный период»

Теги сборная Норвегии допинг Ветле Шостад Кристиансен Биатлон

Олимпийский чемпион из Норвегии сообщил, что принимал препарат из списка WADA.

По словам биатлониста Ветле Шостад Кристиансен, он использовал противовоспалительное средство до начала первого этапа Кубка мира в Эстерсунде, чтобы восстановиться от болезни.

Препарат разрешен во внесоревновательный период.

«Я принимал что‑то под названием преднизолон. Он запрещен в соревновательный период.

Когда используешь препараты из допинг-списка (Всемирного антидопингового агентства, WADA), то лучше быть начеку», – сказал Кристиансен.

Сегодня спортсмен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бывает,ничего страшного...
+16
-3
+13
Принимал и преднизолон и декс в свое время, никакого физического преумущества не чувствовал.
+8
-1
+7
Как Славик и Димон из "Нашей Раши" презервативы в аптеке купить пытался, наверное.

"- Мне это самое... пр... пре...
- Преднизалон !?
- Да... преднизалон..."
+7
0
+7
Он же не из России, это не страшно
+9
-4
+5
но предоставил справочку и ему ничего не будет
+6
-2
+4
Честно сказал: принимал. А это уже не считово
+4
0
+4
Ответ Александра Чиркова
но предоставил справочку и ему ничего не будет
так во внесоревновательный период справочка для него не нужна, он только во время соревнований запрещён
+4
0
+4
Ответ exshepardjack
Принимал преднизолон в детстве из-за серьезной болезни. Физическ он дает огромное преймущество.
Преимущество в чём?
+3
0
+3
Ответ zommie
так во внесоревновательный период справочка для него не нужна, он только во время соревнований запрещён
так пользовался он им перед этапом. поэтому ему нужна справочка
+4
-1
+3
Окстись, пердун старый! Куда тебе презервативы?
Бери преднизолон и езжай домой на трамвае!
Ну, давайте преднизолон. (с)

Наша раша
+1
0
+1
"Препарат разрешен во внесоревновательный период." Люди читать что ли разучились?
+1
-1
0
Ответ Malec 1990
Бывает,ничего страшного...
только не говорите василькову
а то он опять перевозбудится))
0
0
0
Ответ justbored
Преимущество в чём?
Исследование пабмед и по нему дает он очень много при субмаксимальных нагрузках и даже влияет на гормональный профиль

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17805102/
0
0
0
Ответ Боб91
Так это если успеет выйти из организма
Это аналог природного кортизона...распадается в организме за считанные часы...
0
0
0
Ответ azfotki
Исходя из этих данных, кратковременный прием Pred, по-видимому, действительно значительно улучшал работоспособность при субмаксимальных физических нагрузках с сопутствующими изменениями гормональных и метаболических реакций. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17805102/
Чушь, он обманывает иммунитет когда человек в лихорадке. Аспирин че тоже допинг? Рагули вы понаехали сюда беспонтово на сайт.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий