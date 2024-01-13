Третий день чемпионата Европы по фигурному катанию в Каунасе посетили 12 тысяч болельщиков – все билеты проданы

Третий день чемпионата Европы в Каунасе посетили 12 тысяч болельщиков.

Все билеты были проданы.

Сегодня проходили произвольные программы у женщин и в танцах на льду.

Как сообщает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева, организаторы даже выпустили ограниченный тираж билетов на этот день соревнований (вместо пригласительных) по 120 евро каждый – билеты продали буквально за 15 минут.

Турнир проходит на «Жальгирис-Арене».