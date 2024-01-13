Третий день чемпионата Европы по фигурному катанию в Каунасе посетили 12 тысяч болельщиков – все билеты проданы
Третий день чемпионата Европы в Каунасе посетили 12 тысяч болельщиков.
Все билеты были проданы.
Сегодня проходили произвольные программы у женщин и в танцах на льду.
Как сообщает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева, организаторы даже выпустили ограниченный тираж билетов на этот день соревнований (вместо пригласительных) по 120 евро каждый – билеты продали буквально за 15 минут.
Турнир проходит на «Жальгирис-Арене».
А у нас разве все эти фанатские группировки на трибунах, кричащие "лууучшая!", что-нибудь отличают? Тут хоть люди фигурное катание смотрели, а не бегали за автографами во время выступления других фигуристов.
Просто в Литве «так часто» что то происходит,что хоть осла на арену приведи- аншлаг будет. Там кроме баскетбола ничего нет.
И зрители пришли тупо поглазеть. 99проц сальхов от акселя не отличит. Не смешите меня.
Привет с Литвы