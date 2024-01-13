Третий день чемпионата Европы по фигурному катанию в Каунасе посетили 12 тысяч болельщиков – все билеты проданы

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию фото Фигурное катание

Третий день чемпионата Европы в Каунасе посетили 12 тысяч болельщиков.

Все билеты были проданы. 

Сегодня проходили произвольные программы у женщин и в танцах на льду.

Как сообщает корреспондент Sports.ru Майя Багрянцева, организаторы даже выпустили ограниченный тираж билетов на этот день соревнований (вместо пригласительных) по 120 евро каждый – билеты продали буквально за 15 минут.

Турнир проходит на «Жальгирис-Арене».

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37 комментариев
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что говорите, без россиян фигурка никому не интересна?) ну-ну))
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ЧЕ полный провал! Никто не хочет смотреть этот недотурнир! Нет россиян, нет фигурного катания!!! А, погодите..
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
типа на стадионе было бы не 12, а 50 тысяч зрителей?
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Красота!
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А мне понравился чемпионат. По организации: зал, зрителей много, графика, как-то все красиво и уютно.
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Арена красиво оформлена, картинка была очень приятная.
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Ответ fs4r7tnfn2
Хеххехех вот вы смешные. Просто в Литве «так часто» что то происходит,что хоть осла на арену приведи- аншлаг будет. Там кроме баскетбола ничего нет. И зрители пришли тупо поглазеть. 99проц сальхов от акселя не отличит. Не смешите меня. Привет с Литвы
"99проц сальхов от акселя не отличит"

А у нас разве все эти фанатские группировки на трибунах, кричащие "лууучшая!", что-нибудь отличают? Тут хоть люди фигурное катание смотрели, а не бегали за автографами во время выступления других фигуристов.
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Сейчас специально обученные люди расскажут нам, как страдают зрители без российских фигуристов.
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Все пришли порадоваться вместе с Амбрулявичюс - Рид ))
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Это еще жулина там не было
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Загитову ждали, ушли расстроенные
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Ответ Always_sam
типа на стадионе было бы не 12, а 50 тысяч зрителей?
Ага, в Лужники перенесли бы 😃
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Это не любители фигурного катания, это русофобы специально собрались!
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А средняя и минимальная цена обычных билетов какая была? 120 евро это дофига, но на дополнительный выпуск же.
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вы все врёте! Без русских фигурка никому не интересна, спонсоры разбегаются, трибуны пустые. Они скоро к нам сами прибегут! это все фотошоп и искусственный интеллект ( кто не понял, это сарказм;)
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Интерес к ФК в Литве со времён СССР
+6
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Как жительница Литвы никогда бы не подумала, что у нас фигурное катание способно собрать такую большую зрительскую аудиторию.
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Хеххехех вот вы смешные.

Просто в Литве «так часто» что то происходит,что хоть осла на арену приведи- аншлаг будет. Там кроме баскетбола ничего нет.
И зрители пришли тупо поглазеть. 99проц сальхов от акселя не отличит. Не смешите меня.

Привет с Литвы
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Замечательный турнир, организация супер, публика максимально вовлеченная в процесс, поставить рядом можно только организацию соревнований в Японии и в России, соревнование-праздник. Молодцы литовцы! очень радостно за всех фигуристов-участников.
+4
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Ответ STAVRsSC
Ничего удивительного. Литовцы собрались лицезреть медаль своих танцоров. Во время выступления девчат (днём) зал был далеко не полон. А не борись литовские танцоры за подиум, зал был бы полупустой. Ибо скучновато на этом ЧЕ.
Сегодня первый выходной день, и дело не только в танцорах
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И что, даже бюджетникам не раздавали билеты? 😳
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Ледовое шоу от Навки ждали, а там кокой то ЧЕ 😁
+3
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Ответ STAVRsSC
сегодня выходной день, но на девчатах зал был заполнен не более, чем на 2/3. И на танцорах было бы так же, если бы не идущий на 3-м месте дуэт из Литвы.
Я смотрел девушек и видел такой же заполненный зал
+3
-1
+2
Ответ AllaS
Интерес к ФК в Литве со времён СССР
Благодаря Дробязко (и Ваганасу), кою из страны выперли.
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Ответ Забытый футболёр
что говорите, без россиян фигурка никому не интересна?) ну-ну))
Когда при «живых»россиянах Литва или Эстония призовые места взяла бы?:))))
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Странно, Журанков сказал, что танцы смотрело 15 тысяч зрителей на арене.
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Конечно больше всего пришли на произвольную программу, поддержать свою пару! Зал встречал их как рок звезд)) это было очень феерично и мощно))) арена ревела!!!
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Ответ fs4r7tnfn2
Хеххехех вот вы смешные. Просто в Литве «так часто» что то происходит,что хоть осла на арену приведи- аншлаг будет. Там кроме баскетбола ничего нет. И зрители пришли тупо поглазеть. 99проц сальхов от акселя не отличит. Не смешите меня. Привет с Литвы
С Литвы)))
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Ответ Always_sam
типа на стадионе было бы не 12, а 50 тысяч зрителей?
Причем тут это, если турнир был бы гораздо сильнее. Или россияне в фигурке никто?
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Ответ Юркин Клоп
Сегодня первый выходной день, и дело не только в танцорах
сегодня выходной день, но на девчатах зал был заполнен не более, чем на 2/3. И на танцорах было бы так же, если бы не идущий на 3-м месте дуэт из Литвы.
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