Лыжи. Кубок России. Большунов, Коростелев, Ардашев, Червоткин, Мальцев, Горбунов пробегут классический спринт

13 января на этапе Кубка России по лыжам в Казани пройдет классический спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап

Мирный

Мужчины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 11:40 по московскому времени, финалы – после 13:00, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

22. Савелий Коростелев

23. Александр Бакуров

24. Денис Филимонов

25. Никита Родионов

27. Иван Безматерных

28. Иван Горбунов

29. Илья Семиков

30. Дмитрий Жуль

31. Антон Тимашов

33. Александр Большунов

34. Андрей Собакарев

35. Сергей Забалуев

36. Алексей Червоткин

37. Андрей Парфенов

39. Егор Митрошин

40. Артем Мальцев

41. Андрей Краснов

43. Денис Спицов

44. Сергей Волков

47. Константин Тиунов

48. Ермил Вокуев

59. Сергей Ардашев

50. Илья Порошкин

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном