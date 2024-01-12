Чемпионат Европы-2024. Хендрикс, Пинзарроне, Губанова, Микутина, Шильд, Репонд представят произвольные программы

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13 января на чемпионате Европы фигуристки покажут произвольные программы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Женщины

Произвольная программа

Начало – 14:00 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Натали Лангербаур (Эстония)

2. Барбора Вранкова (Чехия)

3. Джейд Ховин (Бельгия)

4. Алина Урушадзе (Грузия)

5. Кристина Исаев (Германия)

6. Софья Степченко (Латвия)

Вторая разминка

7. Мария Сенюк (Израиль)

8. Йозефин Тальегард (Швеция)

9. Эмми Пелтонен (Финляндия)

10. Александра Головкина (Литва)

11. Нина Пови (Великобритания)

12. Лара Наки Гутманн (Италия)

Третья разминка

13. Анастасия Гожва (Украина)

14. Юлия Саутер (Румыния)

15. Александра Фейгин (Болгария)

16. Кимми Репонд (Швейцария)

17. Нелла Пелконен (Финляндия)

18. Сарина Йоос (Италия)

Четвертая разминка

19. Ливия Кайзер (Швейцария)

20. Лорин Шильд (Франция)

21. Ольга Микутина (Австрия)

22. Луна Хендрикс (Бельгия)

23. Анастасия Губанова (Грузия)

24. Нина Пинзарроне (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 74,66

2. Нина Пинзарроне (Бельгия) – 69,70

3. Анастасия Губанова (Грузия) – 68,96

4. Ливия Кайзер (Швейцария) – 66,31

5. Ольга Микутина (Австрия) – 63,71

6. Лорин Шильд (Франция) – 63,27

7. Нелла Пелконен (Финляндия) – 62,60

8. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,34

9. Сарина Йоос (Италия) – 59,82

10. Юлия Саутер (Румыния) – 58,59

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

5 комментариев
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Интересно, сколько недокрутов Луне завтра моргнут....
+5
-1
+4
Сколько четверных исполнит Луна и будет ли весь пьедестал Бельгийским, главные вопросы ПП
+3
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Девочки тут самый скучный вид
Просто понадеюсь на любую медаль для Насти
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Медведева хорошо сказала на разборе: "Надеюсь, завтра девочек будут судить также объективно, как и мальчиков". ))
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Всем хороших прокатов!
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