Гуськов о поддержке Путина: «Наша экономика движется в правильном направлении даже в это непростое время»
Александр Гуськов объяснил, почему поддерживает Владимира Путина.
Бывший защитник клубов КХЛ и вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея поддержал выдвижение Путина на президентские выборы.
«В принципе даже сейчас, в это непростое время, наша экономика движется в правильном направлении.
Будем надеяться, что эти события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии экономического роста.
Я оставил свою подпись в поддержку Владимира Владимировича», – сказал Гуськов.
Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.
Там тоже по бумажкам и "статистике" всё росло и процветало, даже когда народец пустые полки каждый день наблюдал.
И цветёт, как маков цвет
Окромя явлений счастья
никаких явлений нет!
Скажу тогда "по правилам". Какой не умный человек.