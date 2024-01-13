Гуськов о поддержке Путина: «Наша экономика движется в правильном направлении даже в это непростое время»

Александр Гуськов объяснил, почему поддерживает Владимира Путина.

Бывший защитник клубов и вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея поддержал выдвижение на президентские выборы.

«В принципе даже сейчас, в это непростое время, наша экономика движется в правильном направлении.

Будем надеяться, что эти события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии экономического роста.

Я оставил свою подпись в поддержку Владимира Владимировича», – сказал .

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года.