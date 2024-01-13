Гуськов о поддержке Путина: «Наша экономика движется в правильном направлении даже в это непростое время»

Теги Александр Гуськов Владимир Путин КХЛ Политика Хоккей

Александр Гуськов объяснил, почему поддерживает Владимира Путина.

Бывший защитник клубов КХЛ и вице-президент лиги по развитию молодежного хоккея поддержал выдвижение Путина на президентские выборы.

«В принципе даже сейчас, в это непростое время, наша экономика движется в правильном направлении.

Будем надеяться, что эти события, которые сейчас происходят, завершатся как можно быстрее, и мы будем двигаться уже семимильными шагами в развитии экономического роста.

Я оставил свою подпись в поддержку Владимира Владимировича», – сказал Гуськов.

Выборы президента России пройдут в период с 15 по 17 марта 2024 года. 

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75 комментариев
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Если дно - это правильное направление, то да.
+116
-10
+106
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
ну да, никто же никогда не озвучивал эти факты, надо отдельно очевидные прописные истины каждому новому боту вывалить, который не в состоянии новости открыть или на крайняк свой холодильник (вряд ли за пост ставку повысили)
+68
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+62
Фоном играет музыка из " Деревни дураков"
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Ох уж эта развивающая экономика с бешеной инфляцией, долларом под сотку и постоянно растущей процентной ставкой.
+45
-5
+40
По-моему,кроме инфляции, в нашей экономике никто больше двигаться семимильными шагами не собирается
+36
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+35
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
Тут уже даже озвучивать ничего не надо. Иди купи квартиру, автомобиль, сделай ремонт, построй дом. Доступность любого из материальных благ снизилась, местами в разы. Только у солнцеликого народ настолько разбогател, что съел всех куриц и все яйца
+29
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+27
Уже 24 года "семимильными шагами" движемся. То все не могли догнать Португалию, и вдруг стали 1-ой экономикой в Европе (которую чураемся, как черт ладана). Страшно подумать, какие еще "высоты" возьмем на таком ходу.
+27
0
+27
Хотелось бы поподробнее от Александра, что это за направление, куда движется экономика и что это за события, которые сейчас происходят...
+24
-2
+22
Ответ Виктор Войнов
Комментарий скрыт
Что там с майскими указами? Второе десятилетие пошло, а воз потерялся
+18
0
+18
Гойда! 🤡
+18
-2
+16
Да-да-да. Направление верное, прям как 40 лет назад.
Там тоже по бумажкам и "статистике" всё росло и процветало, даже когда народец пустые полки каждый день наблюдал.
+14
0
+14
Ответ ПП ПП
Комментарий удален модератором
Я русский, который ходит в продуктовый и видит изменение цен на продукты, я русский, который планировал в 2022 году (до СВО) купить новый кроссовер, но теперь он стоит не 2 млн., а 5 млн… Могу долго перечислять. У тебя аргументы будут или боту еще методичку не дали?
+15
-1
+14
Ответ deng777
Комментарий скрыт
У кого у всех? У меня вот тачки нет.
+12
-1
+11
Сказал прямо как серпом про яйца.
+10
0
+10
Хорошо что экономические вопросы на этом ресурсе освещают достойные экономисты
+9
0
+9
Гуськов, проснись, ты без гаража остался.
+9
-1
+8
Даже, немецию опередили, ешкин кот. Но есть нюанс.
+8
-1
+7
«промышленность работает на полных оборотах, не увеличивая количество материальных ценностей в мире.» (1984 Оруэлл)
+7
0
+7
Экономист как никак. Фигни не скажет.
+6
0
+6
Наша Родина прекрасна
И цветёт, как маков цвет
Окромя явлений счастья
никаких явлений нет!
+4
0
+4
Сказали,ну лучше бы промолчали, что стали 1-ой экономикой в Европе.А по пенсиям одни из последних,даже в Белоруссии, которая вся в долгах,пенсии выше.Однако
+4
0
+4
Особенно яйца движутся
+2
0
+2
ну это не благодаря, а вопреки несменяемому
+5
-3
+2
Ответ deng777
Комментарий скрыт
Работа дураков любит, а дураки любят больше всего холодильники и телевизор. Все логично!
+2
0
+2
🤦🏻‍♂️….
+2
0
+2
вот только забыл уточнить какое направление правильное....
+2
0
+2
Удалили предыдущий комментарий
Скажу тогда "по правилам". Какой не умный человек.
+1
0
+1
Ответ Matador
Работа дураков любит, а дураки любят больше всего холодильники и телевизор. Все логично!
Бездельники, конечно, нужнее)
+1
0
+1
Ответ Svensson 70
Вот интересно, как они все (ополизы) опосля переобуваться будут 🤔🙄
как обычно, были против. но чтобы сохранить, приходилось лизать.
+1
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Яйца не дадут соврать
+1
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