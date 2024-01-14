Стефен Карри получил выходной и не сыграет в матче против «Милуоки»

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не сыграет сегодня в матче против «Бакс».

« » предоставил лидеру команды возможность для отдыха.

пропустит матч в третий раз в нынешнем сезоне. Впервые причиной пропуска станет отдых.

Карри провел 25 матчей подряд. Это его самая длинная серия матчей без пропусков с сезона-2020/21, в котором он сыграл первые 30 матчей.

Карри не проводил 70+ матчей за один сезон с 2017 года. Через два месяца разыгрывающему «Уорриорз» исполнится 36 лет.