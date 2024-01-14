Стефен Карри получил выходной и не сыграет в матче против «Милуоки»

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри не сыграет сегодня в матче против «Бакс».

«Голден Стэйт» предоставил лидеру команды возможность для отдыха.

Карри пропустит матч в третий раз в нынешнем сезоне. Впервые причиной пропуска станет отдых.

Карри провел 25 матчей подряд. Это его самая длинная серия матчей без пропусков с сезона-2020/21, в котором он сыграл первые 30 матчей.

Карри не проводил 70+ матчей за один сезон с 2017 года. Через два месяца разыгрывающему «Уорриорз» исполнится 36 лет. 

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9 комментариев
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Там все равно без шансов. Поэтому проще дать отдохнуть в такой игре, чем с условными Лейкерс или Клипперс.
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Мрак полный будет получается
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Шанс для Томпсона оправдать свой кошелёк.. Давай, Клэй, зажги..
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Клей Томпсон наберет сегодня 90 очков.
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ГСВ же будут штрафовать за лоад-менеджмент, правда?
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Если Баксы 30+ влупили ’лучшей команде лиги’ то трудно представить, что с Гсв сделает Яннис
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Ему это нужно. В последних играх на себя не похож.
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Ответ impaled
ГСВ же будут штрафовать за лоад-менеджмент, правда?
Там не настолько строгие правила, нужен одновременный пропуск нескольких звёзд игры, которую показывают на национальном телевидении, или типа того
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Ответ NoNameUser
Клей Томпсон наберет сегодня 90 очков.
На разминке
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