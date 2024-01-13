ЦСКА передумал покупать защитника сборной Туниса Грама и переключится на другие варианты
Алаа Грам не перейдет в ЦСКА.
Как сообщают Metaratings и «Чемпионат», армейцы вышли из переговоров со «Сфаксьеном».
Клуб из Туниса хотел воспользоваться тем, что на защитника претендует несколько клубов (в том числе «Зенит»), и получить максимально возможную сумму, что привело к затягиванию трансферного процесса. В ЦСКА решили переключиться на другие цели.
Ранее сообщалось, что российские клубы предлагали за Грама по 1,8 млн евро.
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