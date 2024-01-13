ЦСКА передумал покупать защитника сборной Туниса Грама и переключится на другие варианты

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Тунис Сфаксьен Алаа Грам Футбол

Алаа Грам не перейдет в ЦСКА.

Как сообщают Metaratings и «Чемпионат», армейцы вышли из переговоров со «Сфаксьеном».

Клуб из Туниса хотел воспользоваться тем, что на защитника претендует несколько клубов (в том числе «Зенит»), и получить максимально возможную сумму, что привело к затягиванию трансферного процесса. В ЦСКА решили переключиться на другие цели.

Ранее сообщалось, что российские клубы предлагали за Грама по 1,8 млн евро.

«Зенит» и ЦСКА бьются за защитника Грама. Продавец шантажирует, долю хочет некий чиновник: ему «плевать» на интерес из Москвы

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36 комментариев
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Почему то меня это не удивляет.
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Ответ Steiner
Из Питера позвонили..
И сообщили, что Спартак отказался ехать в Питер на матч 3 марта 😁
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Ну и правильно. Запарили мутить мутки. Не хотят - идут лесом! Играть в ЦСКА это престижно, в одном из самых титулованных клубов России!
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И правильно
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полностью поддерживаю
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ну хоть так, чтобы не тянулось до конца, а потом подождем следующей окно
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Комментарий удален модератором
А есть ли какие то другие варианты у армейцев? Трансферы то намечаются? Или шлака Мусаева достаточно? Руководство даже активность перестало имитировать...
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Такие новости у нас каждый год
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Недовес
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Как обычно никого не будет а если и будут то только которые некому не нужны. Ещё раз доказывает что руководство и селекция полная помойка
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Ответ Зелёный гопник
И сообщили, что Спартак отказался ехать в Питер на матч 3 марта 😁
🤣🤣🤣😂👍👍👍
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Ответ Кирилл
Значит, руководство и тренерский штаб все таки решило довериться Лукину в весенней части чемпионата. Оно и хорошо - Матвей был не плох в последних матчах осени.
А достаточно ли одного Лукина для полноценной обоймы? Мы не знаем, в каком состоянии вернется Дивей, травмы и дисквы Роши с Мойзесом никто не отменял, плюс еще на Кубок играть. Этот Грам пригодился бы для обоймы, но, чувствую, руководство снова зажало какие-то копейки вместо усиления.
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Ответ Вячеслав Припузов
Возьмут Килограмм...
Героина
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Ответ Ебздрогыч
Ну так-то у нас в стране покупка грама -- это уголовное дело
У вас минусы бывают?🤣
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
газпром перебивает суммы
Повышаете рейтинг Зенита, пусть и глупыми комментами?
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