Чемпионат Европы-2024. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы

Теги результаты чемпионат Европы по фигурному катанию танцы на льду сборная Франции сборная Германии сборная Великобритании сборная Чехии сборная Италии сборная Финляндии сборная Украины сборная Израиля сборная Эстонии сборная Литвы Юлия Турккила Марко Фаббри Шарлен Гиньяр сборная Грузии Жоффре Бриссо Шейн Фирус Мария Голубцова Кирилл Белобров Маттиас Верслуйс Евгения Лопарева Кэролайн Сусиc Эллисон Рид Саулюс Амбрулевичюс Лайла Фир Льюис Гибсон Диана Дэвис Глеб Смолкин Паулина Раманаускайте Луасиа Демужо Тео Ле Мерсье Натали Ташлерова Филип Ташлер Мария Носовицкая Михаил Носовицкий Юка Орихара Юхо Пиринен Беньямин Штеффан Солен Мазанг Марко Гайдаенко Дейвидас Кизала Дженнифер Янсе ван Ренсбург Катержина Мразкова Даниэль Мразек Фиби Беккер Джеймс Эрнандес Мария Пинчук Никита Погорелов Мари Дюпайяж Тома Набе Виктория Манни Карло Ретлисбергер Фигурное катание

13 января на чемпионате Европы в Каунасе дуэты представят произвольные танцы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024

Каунас, Литва

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)

3. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)

4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

5. Солен Мазанг – Марко Гайдаенко (Эстония)

Вторая разминка

6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)

7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)

8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)

9. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина)

10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)

Третья разминка

11. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

12. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)

13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

14. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

Четвертая разминка

16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)

17. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

18. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)

19. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

20. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

Положение после ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,80

2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,20

3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,73

4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,47

5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,68

6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,36

7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 76,33

8. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,69

9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,19

10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,59

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пожелаем Диане с Глебом идеально исполнить ПТ и продвинуться вверх относительно всех этих "заслуженных" конкурентов.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий