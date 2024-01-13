Чемпионат Европы-2024. Гиньяр и Фаббри, Фир и Гибсон, Рид и Амбрулевичюс, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы
13 января на чемпионате Европы в Каунасе дуэты представят произвольные танцы.
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2024
Каунас, Литва
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 19:30 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
2. Мария Пинчук – Никита Погорелов (Украина)
3. Паулина Раманаускайте – Дейвидас Кизала (Литва)
4. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
5. Солен Мазанг – Марко Гайдаенко (Эстония)
Вторая разминка
6. Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция)
7. Виктория Манни – Карло Ретлисбергер (Италия)
8. Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Ирландия)
9. Мария Голубцова – Кирилл Белоборов (Украина)
10. Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Штеффан (Германия)
Третья разминка
11. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
12. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия)
13. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
14. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
15. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
Четвертая разминка
16. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия)
17. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
18. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва)
19. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
20. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
Положение после ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 86,80
2. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 85,20
3. Эллисон Рид – Саулюс Амбрулевичюс (Литва) – 80,73
4. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 78,47
5. Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия) – 76,68
6. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 76,36
7. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 76,33
8. Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 75,69
9. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 75,19
10. Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия) – 68,59
Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2024 в Каунасе. Там выступят Хендрикс, Сяо Хим Фа, Губанова, Дэвис и Смолкин