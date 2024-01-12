Лыжи. Кубок России. Степанова, Фалеева, Баранова, Пантрина, Истомина, Кулешова выступят в классическом спринте

Теги результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) спринт (жен) Анастасия Доценко Алия Иксанова Кубок России Анастасия Кулешова (Седова) Алиса Жамбалова Лилия Васильева Анастасия Кириллова Лидия Горбунова (Дуркина) Ольга Якимушкина (Кучерук) Мария Истомина Екатерина Смирнова Христина Мацокина Алена Баранова Анастасия Фалеева Вероника Степанова Екатерина Евтягина Анастасия Игнатьева Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Дарья Непряева Евгения Крупицкая Диана Соболева Елизавета Пантрина (Бекишева) Алина Пеклецова Лыжи

13 января на этапе Кубка России по лыжам в Казани пройдет классический спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап

Мирный

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 11:00 по московскому времени, финалы – после 13:00, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

1. Алия Иксанова

3. Лилия Васильева

13. Алина Пеклецова

22. Лидия Горбунова

23. Мария Истомина

24. Анастасия Фалеева

26. Ольга Якимушкина

28. Дарья Непряева

31. Евгения Крупицкая

34. Анастасия Доценко

37. Анастасия Игнатьева

38. Анастасия Кириллова

39. Вероника Степанова

40. Христина Мацокина

42. Диана Соболева

43. Екатерина Евтягина

44. Екатерина Смирнова

46. Анастасия Кулешова

47. Алиса Жамбалова

48. Елизавета Пантрина

50. Алена Баранова

51. Анастасия Прокофьева

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном

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