Лыжи. Кубок России. Степанова, Фалеева, Баранова, Пантрина, Истомина, Кулешова выступят в классическом спринте

13 января на этапе Кубка России по лыжам в Казани пройдет классический спринт.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

5-й этап

Мирный

Женщины

Спринт, классический стиль

Квалификация – 11:00 по московскому времени, финалы – после 13:00, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

1. Алия Иксанова

3. Лилия Васильева

13. Алина Пеклецова

22. Лидия Горбунова

23. Мария Истомина

24. Анастасия Фалеева

26. Ольга Якимушкина

28. Дарья Непряева

31. Евгения Крупицкая

34. Анастасия Доценко

37. Анастасия Игнатьева

38. Анастасия Кириллова

39. Вероника Степанова

40. Христина Мацокина

42. Диана Соболева

43. Екатерина Евтягина

44. Екатерина Смирнова

46. Анастасия Кулешова

47. Алиса Жамбалова

48. Елизавета Пантрина

50. Алена Баранова

51. Анастасия Прокофьева

Расписание трансляций пятого этапа Кубка России по лыжным гонкам в Мирном