Севикян перейдет из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро

Теги премьер-лига Россия высшая лига Венгрия возможные трансферы Ференцварош Пари НН деньги Эдгар Севикян Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян перейдет в «Ференцварош».

По данным «Чемпионата», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока. «Спорт-Экспресс» пишет, что прописанная в контракте выкупная цена для европейских клубов составляет 1,1 млн евро.

Изначально игрок был близок к «Краснодару», но «Ференцварош» убедил полузащитника.

«Он уедет в другой европейский чемпионат. Мы говорили и с российскими клубами, но игрок очень хочет играть в Европе. Тут все упирается в желание Эдгара и его семьи. Сейчас есть договоренность о его переходе, это клуб не из топ-5 лиг», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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31 комментарий
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Красава
Будапешт - красивый город
+34
-4
+30
Ответ Никита Мирный
Надо было в Краснодар переходить, чемпионом бы стал
а потом вы ноете, что в Европу не едет никто
+28
-3
+25
Ответ Никита Мирный
Надо было в Краснодар переходить, чемпионом бы стал
Надо было как Ахметову поиграть полгода в Краснодаре, полгода в Зените и на 99,9% чемпион
+14
-2
+12
Ответ jwbmwbqvih
Потихоньку начинают уезжать. Это радует.
Пока уезжают только Армяне
+11
-1
+10
Ответ jwbmwbqvih
Потихоньку начинают уезжать. Это радует.
так он игрок сборной Армении и имеет армянское футбольное гражданство
+7
0
+7
Эдгару удачи, желаю, чтобы он воспользовался Венгрией как трамплином
+8
-2
+6
Ответ Vitor Dia
Красава Будапешт - красивый город
согласен. там ещё можно с камерой по городу ходить и девушек снимать, особенно если деньги есть. видел несколько роликов
+10
-4
+6
Жаль, не увидим теперь ещё одного очень интересного игрока
+3
-1
+2
Вроде говорили что он 1.8 стоит.
Всё правильно сделал.
+1
0
+1
Потихоньку начинают уезжать. Это радует.
+6
-5
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Ференцварош хороший вариант, точно будет возможность проявить себя в еврокубках.
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1.1 млн евро за лидера команды - это провал.
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Краснодару теперь Ахметова у Зенита покупать🤔
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Ференцварош Севикяна… а вообще если это правда, то удачи ему
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Ответ супермяч
Надо было как Ахметову поиграть полгода в Краснодаре, полгода в Зените и на 99,9% чемпион
по регламенту не получится. только если с Зенитом
+1
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Ответ Никита Мирный
Надо было в Краснодар переходить, чемпионом бы стал
Это ты как вычислил за пол чемпионата до конца?
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Вот это селекция, взяли бесплатно, а продают за деньги
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Ответ Vitor Dia
Красава Будапешт - красивый город
Можно будет подрабатывать съёмкой в порно
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Ответ bear7904
Неужели никто не дал из рпфл топа хотя бы 1.2?
Краснодар давал писали все издания 2,5 и был очень близок к его приобретению … но Чемпионом в Краснодаре он становиться не захотел предпочитая Чемпиона Венгрии …
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Большой клуб и еврокубки каждый год, хороший вариант для трамплина
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Ответ Spartakus1984
Пока уезжают только Армяне
Ещё бы и не только игроки армяне уезжали, вообще красота была бы)
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Ответ jwbmwbqvih
Потихоньку начинают уезжать. Это радует.
уз тыж аж в Венгрию 23-я лига в Европе
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