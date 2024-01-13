Севикян перейдет из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян перейдет в «Ференцварош».

По данным «Чемпионата», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока. «Спорт-Экспресс» пишет, что прописанная в контракте выкупная цена для европейских клубов составляет 1,1 млн евро.

Изначально игрок был близок к «Краснодару», но « » убедил полузащитника.

«Он уедет в другой европейский чемпионат. Мы говорили и с российскими клубами, но игрок очень хочет играть в Европе. Тут все упирается в желание и его семьи. Сейчас есть договоренность о его переходе, это клуб не из топ-5 лиг», – сказал гендиректор «Пари НН» .

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам