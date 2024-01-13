Севикян перейдет из «Пари НН» в «Ференцварош» за 1,1 млн евро
Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян перейдет в «Ференцварош».
По данным «Чемпионата», венгерский клуб активировал опцию выкупа контракта игрока. «Спорт-Экспресс» пишет, что прописанная в контракте выкупная цена для европейских клубов составляет 1,1 млн евро.
Изначально игрок был близок к «Краснодару», но «Ференцварош» убедил полузащитника.
«Он уедет в другой европейский чемпионат. Мы говорили и с российскими клубами, но игрок очень хочет играть в Европе. Тут все упирается в желание Эдгара и его семьи. Сейчас есть договоренность о его переходе, это клуб не из топ-5 лиг», – сказал гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.
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Всё правильно сделал.