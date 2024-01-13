Кравец и судья Наумов обнялись перед матчем «Амур» — «Авангард». Ранее арбитр нецензурно высказался в адрес тренера
Михаил Кравец и Денис Наумов помирились перед матчем «Амур» — «Авангард».
Главный тренер омичей и арбитр обнялись перед началом игры, тепло пообщались друг с другом и обменялись рукопожатием.
В ходе предыдущего матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Амуром» Кравец задал вопрос, в ответ на который Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!»
Лига отреагировала на этот инцидент, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.
«Рот закрой, #####». Судья жестко ответил на вопрос тренера «Авангарда» и получил штраф
а по взрослому - правильно