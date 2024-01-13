Кравец и судья Наумов обнялись перед матчем «Амур» — «Авангард». Ранее арбитр нецензурно высказался в адрес тренера

Теги Авангард Амур судьи КХЛ Михаил Кравец Денис Наумов брань контент Хоккей

Михаил Кравец и Денис Наумов помирились перед матчем «Амур» — «Авангард».

Главный тренер омичей и арбитр обнялись перед началом игры, тепло пообщались друг с другом и обменялись рукопожатием.

В ходе предыдущего матча Фонбет Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и «Амуром» Кравец задал вопрос, в ответ на который Наумов сказал ему: «Рот свой закрой. Рот закрой, ##### (блин)!»

Лига отреагировала на этот инцидент, извинившись и сообщив, что арбитр будет подвергнут дисциплинарным санкциям.

«Рот закрой, #####». Судья жестко ответил на вопрос тренера «Авангарда» и получил штраф

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19 комментариев
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Достойный поступок. Ну и Кравец молодец, не стал раздувать дальше конфликт.
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И не надо никаких наказаний. По мужски поговорили и первый раз и второй... Наказание только внесет не нужное напряжение
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Вот и молодцы
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Молодцы мужики, всё по уму! Можно еще и накатить немного после матча!
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Ну, и правильно, что сразу забыли тот инцидент.
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Вообще это хорошо, но судью не забанили только из за удаленности Хабаровска. Надо знать где материться.
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Как говорят детишки - няшно))
а по взрослому - правильно
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Рома бы такого не простил,а ветераны уже повторное. письмо написали бы.
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Ми ми ми.
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давайте тогда тренеров за мат штрафовать.
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Кравец мужик! Наумов молодец, быстро понял что к чему. И для других пример дал
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Мужской поступок от судьи. Респект
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Ответ Andreir888
Молодцы мужики, всё по уму! Можно еще и накатить немного после матча!
Да уж это наверняка после матча мировую накатят...как и полагается у мужиков...))
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