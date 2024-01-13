Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Руна», «Локо» сыграет с ЦСКА, УНИКС примет «Парму»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Красноярский « » примет столичную «Руну», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с лидирующим ЦСКА из Москвы.

Казанский УНИКС примет пермскую «Парму».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 18-2, УНИКС – 16-5, Зенит – 15-6, – 15-6, Енисей – 12-9, – 11-10, Самара – 11-10, Уралмаш – 10-11, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, Астана – 8-13, МБА – 7-14, Нижний Новгород – 5-16, Минск – 0-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.