Единая лига ВТБ. «Енисей» – «Руна», «Локо» сыграет с ЦСКА, УНИКС примет «Парму»

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Енисей Единая лига ВТБ Парма Руна Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся три матча.

Красноярский «Енисей» примет столичную «Руну», «Локомотив-Кубань» в Краснодаре сыграет с лидирующим ЦСКА из Москвы.

Казанский УНИКС примет пермскую «Парму».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – Руна
Дата проведения
13 января, 11.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Локомотив-Кубань – ЦСКА
Дата проведения
13 января, 14.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

УНИКС – Парма
Дата проведения
13 января, 18.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 18-2, УНИКС – 16-5, Зенит – 15-6, Локомотив-Кубань – 15-6, Енисей – 12-9, Парма – 11-10, Самара – 11-10, Уралмаш – 10-11, Руна – 9-11, Автодор – 9-12, Астана – 8-13, МБА – 7-14, Нижний Новгород – 5-16, Минск – 0-21.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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