«Краснодару» предлагают купить Гарре за 8 млн евро. «Быкам» интересен Ежов за 1,2 млн (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Краснодар Бенхамин Гарре Роман Ежов деньги Футбол

В «Краснодаре» могут оказаться Роман Ежов или Бенхамин Гарре.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «быки» заинтересованы в том, чтобы активировать опцию выкупа российского вингера за 120 млн рублей (около 1,2 млн евро).

При этом «Крылья Советов» предлагают лидеру чемпионата России приобрести аргентинского полузащитника за 8 млн евро.

Ежов в текущем сезоне провел 11 матчей в Мир РПЛ, забив 3 гола и отдав 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

На счету Гарре 15 матчей в чемпионате – с 8 голами и 3 ассистами. Детально его показатели можно изучить тут.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

13 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Можно снизить цену на Гарре сказав, что иначе выкупим Ежова за 1,2 ))
+10
-2
+8
Гарре топчик для нашего чемпионата, очень яркий игрок
+10
-4
+6
Если КС смогут впарить Гарре за 8 лямов это будет сверхудачей
+6
-2
+4
У "крылышек" симпатичная команда. Жаль что спортивный результат (более высокое место в турнирной таблице) для клуба не первостепенен
+3
-2
+1
очень странно, что Спартаку Гарре не предлагают, 8 млн отличная цена на этого игрока...
0
0
0
Ответ Alex_Prinz
Можно снизить цену на Гарре сказав, что иначе выкупим Ежова за 1,2 ))
ахахах
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий