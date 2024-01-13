«Краснодару» предлагают купить Гарре за 8 млн евро. «Быкам» интересен Ежов за 1,2 млн (Иван Карпов)
В «Краснодаре» могут оказаться Роман Ежов или Бенхамин Гарре.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «быки» заинтересованы в том, чтобы активировать опцию выкупа российского вингера за 120 млн рублей (около 1,2 млн евро).
При этом «Крылья Советов» предлагают лидеру чемпионата России приобрести аргентинского полузащитника за 8 млн евро.
Ежов в текущем сезоне провел 11 матчей в Мир РПЛ, забив 3 гола и отдав 4 результативных паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На счету Гарре 15 матчей в чемпионате – с 8 голами и 3 ассистами. Детально его показатели можно изучить тут.
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