Овечкин не сыграет с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела
Александр Овечкин пропустит игру с «Рейнджерс» из-за повреждения.
«Вашингтон» сообщил, что 38-летний форвард и капитан команды сегодня не сыграет против «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
Причина пропуска матча – травма нижней части тела.
Напомним, Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Сиэтлом» (1:4), но досрочно покинул ее. Ранее он уже пропускал занятия.
Александр – второй снайпер в истории НХЛ. Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.
Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «-11». Его подробная статистика – здесь.
Ну и во избежание такого конфуза лучше не выходить на лёд …
Ну будем на Манты с Дилдоны смотреть