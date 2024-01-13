Овечкин не сыграет с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела

Теги травмы Рейнджерс Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин пропустит игру с «Рейнджерс» из-за повреждения.

«Вашингтон» сообщил, что 38-летний форвард и капитан команды сегодня не сыграет против «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Причина пропуска матча – травма нижней части тела.

Напомним, Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Сиэтлом» (1:4), но досрочно покинул ее. Ранее он уже пропускал занятия.

Александр – второй снайпер в истории НХЛ. Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «-11». Его подробная статистика – здесь.

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47 комментариев
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Здоровья Сане и скорейшего возвращения на площадку.
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-18
+21
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
никому не нужная информация у тебя в нике записана
+26
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+20
у духа сегодня выходной.
+23
-6
+17
Из 1443 - х возможных матчей Овечкин пропустил 57 матчей( это за 19 сезонов в НХЛ) , из них из за травмы сегодня пропускает 33-й матч.
+22
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+17
Ответ Боб91
Есть чуйка, что у него давно травма
Ага, вот и нашли алиби. Вернее выдумали.
+27
-12
+15
Есть чуйка, что у него давно травма
+19
-10
+9
Здоровья!
+20
-11
+9
опять шубский переел что встать сил нет.
+14
-11
+3
Ответ Как дела на заводе
и у тебя в трудовой книжке )
у меня никогда не было трудовой книжки
+3
0
+3
очень жаль, быстрейшего восстановления Саше!
+9
-7
+2
Ответ Ветер
у духа сегодня выходной.
Многовато у него выходных в этом сезоне, как по мне.
+1
0
+1
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
завидуй молча
+2
-1
+1
натер нижнюю часть пуза
+3
-2
+1
Ответ Пинающий Достоинства
Ахахах, а я за Реал с 1998, круто мы ваших мышей тогда отпинали, с достоинством …) ееее
Комментарий удален модератором
Ответ krealpmoney
у меня никогда не было трудовой книжки
Комментарий удален модератором
нижней части тела? они реально так формулируют?
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Пинающий Достоинства
Комментарий удален модератором
ну да. ты такой. из-за этого
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Ответ Как дела на заводе
весь 2024 выходной намечается у него))) так что спите, нечего рано вставать))
как дела на заводе?
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Ответ Владислав Никонов
Ага, вот и нашли алиби. Вернее выдумали.
Конечно ведь у Овечкина не может быть травм
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Ответ corazn blanco
Здоровья Сане и скорейшего возвращения на площадку.
Просто Саша Мерседесов понимает, что вся великая и могучая под Оливье и водочку может прильнуть к голубым экранам, чтобы глянуть как там наш рекордсмен Нью-Йорк натягивает….
Ну и во избежание такого конфуза лучше не выходить на лёд …
+4
-4
0
Нижней части пуза?
+4
-4
0
Комментарий удален модератором
Пол-дня ждал НЙР Вашингтон и игры Овечкина, а тут старый посыпался (а ещё говорят русские машины не ломаются)…
Ну будем на Манты с Дилдоны смотреть
+12
-12
0
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