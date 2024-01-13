Овечкин не сыграет с «Рейнджерс» из-за травмы нижней части тела

Александр Овечкин пропустит игру с «Рейнджерс» из-за повреждения.

« » сообщил, что 38-летний форвард и капитан команды сегодня не сыграет против « » в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

Причина пропуска матча – травма нижней части тела.

Напомним, Овечкин вышел на тренировку «Вашингтона» перед матчем с «Сиэтлом» (1:4), но досрочно покинул ее. Ранее он уже пропускал занятия.

– второй снайпер в истории . Он забил 830 голов. У Уэйна Гретцки 894 шайбы.

Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах этого сезона при показателе полезности «-11». Его подробная статистика – здесь.