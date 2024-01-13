НХЛ об отстранении Израиля: «Мы обеспокоены. Призываем ИИХФ предпринять необходимые шаги, чтобы израильские сборные не были несправедливо исключены из соревнований»

НХЛ обеспокоена отстранением Израиля от международных соревнований.

Ранее Международная федерация хоккея отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников». При этом ИИХФ может допустить сборную Израиля до ЧМ в апреле: «Надеемся как можно скорее найти способ вернуть ее в наши турниры».

Израиль выступает во 2-м дивизионе (группа А). В начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.

«У есть серьезная обеспокоенность в связи с заявлением ИИХФ относительно критериев допуска национальной сборной Израиля к предстоящим соревнованиям ИИХФ и участия в них.

Мы выразили обеспокоенность ИИХФ и попытались лучше понять масштаб и логическое обоснование принятого решения.

Насколько мы понимаем, это решение носит временный характер и основано исключительно на заботе ИИХФ о безопасности всех заинтересованных сторон, включая как национальную сборную Израиля, так и другие участвующие команды.

Важно отметить, что нас также заверили, что это не санкции против Федерации хоккея Израиля и решение не повлияет на статус федерации как полноправного члена, имеющего хорошую репутацию в ИИХФ.

Мы призываем предпринять все необходимые шаги для разрешения их опасений как можно скорее, чтобы израильские национальные сборные не были несправедливо исключены из будущих соревнований, в которых они имеют право выступать и прошли квалификацию», – говорится в заявлении НХЛ.