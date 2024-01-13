НХЛ об отстранении Израиля: «Мы обеспокоены. Призываем ИИХФ предпринять необходимые шаги, чтобы израильские сборные не были несправедливо исключены из соревнований»

Теги ИИХФ НХЛ сборная Израиля чемпионат мира Д2 Политика Хоккей

НХЛ обеспокоена отстранением Израиля от международных соревнований.

Ранее Международная федерация хоккея отстранила Израиль от международных соревнований «ввиду опасений по поводу безопасности участников». При этом ИИХФ может допустить сборную Израиля до ЧМ в апреле: «Надеемся как можно скорее найти способ вернуть ее в наши турниры».

Израиль выступает во 2-м дивизионе (группа А). В начале октября 2023 года произошло обострение конфликта в секторе Газа.

«У НХЛ есть серьезная обеспокоенность в связи с заявлением ИИХФ относительно критериев допуска национальной сборной Израиля к предстоящим соревнованиям ИИХФ и участия в них.

Мы выразили обеспокоенность ИИХФ и попытались лучше понять масштаб и логическое обоснование принятого решения.

Насколько мы понимаем, это решение носит временный характер и основано исключительно на заботе ИИХФ о безопасности всех заинтересованных сторон, включая как национальную сборную Израиля, так и другие участвующие команды.

Важно отметить, что нас также заверили, что это не санкции против Федерации хоккея Израиля и решение не повлияет на статус федерации как полноправного члена, имеющего хорошую репутацию в ИИХФ.

Мы призываем ИИХФ предпринять все необходимые шаги для разрешения их опасений как можно скорее, чтобы израильские национальные сборные не были несправедливо исключены из будущих соревнований, в которых они имеют право выступать и прошли квалификацию», – говорится в заявлении НХЛ.

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53 комментария
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Плюс, если тоже только что узнал, что у Израиля есть хоккейная сборная.
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+89
Насколько же это омерзительно двулично!
+60
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Ответ Птюч, Ёж.
сколько евреев в НХЛ играет?
Все комиссионеры спортивных лиг - евреи
+37
-1
+36
"Это другое". В истории часто были более жестокие времена, но трудно найти столь же лицемерные.
+37
-4
+33
сколько евреев в НХЛ играет?
+34
-3
+31
Какой-то цирк ур**ов. Этот мир надо менять
+32
-4
+28
Ответ *MVP*
Комментарий скрыт
Задавать такие вопросы.
+16
-1
+15
Израиль не должен на данном этапе нигде участвовать
+16
-2
+14
Ответ Артем Белый
то есть русским играть нельзя, а тут обеспокоенность вызвали? Смешные какие
особенно с учетом того, что русские у них ведущие игроки, а сборная России одна из ведущих сборных мира которую они же сами очень хотели бы видеть на их Кубке Мира.
+11
0
+11
Ответ Helge
она есть даже у ОАЭ и Австралии
удивительно не это, а то, как болеют душой за неё в НХЛ)
+8
0
+8
Ответ Сергей Лепехин
А НХЛ тут с какого боку ?
нетрудно догадаться, кто владеет большинством клубов НХЛ и входит в состав управления этой лиги))
+8
0
+8
Ответ Биомеханоид
Плюс, если тоже только что узнал, что у Израиля есть хоккейная сборная.
она есть даже у ОАЭ и Австралии
+8
0
+8
- Изя, не ходи сегодня по городу, там евреев бьют!
- Так, я по паспорту - русский.
- Изя, бьют таки по морде, а не по паспорту.
+8
0
+8
Хаха.
+9
-2
+7
Ответ v1llyDEE
нетрудно догадаться, кто владеет большинством клубов НХЛ и входит в состав управления этой лиги))
ну наконец-то мировое правительство проявилось!
+6
-1
+5
Ответ Птюч, Ёж.
сколько евреев в НХЛ играет?
Малкин
+15
-10
+5
А НХЛ тут с какого боку ?
+4
0
+4
то есть русским играть нельзя, а тут обеспокоенность вызвали? Смешные какие
+7
-3
+4
а нхл не хочет быть последовательным и выразить беспокойство по поводу незаконного отстранения России? чем боевики всу отличаются от хамаса?
+6
-2
+4
Ответ Александр Сандалов
Малкин
Ты Малкину скажи, что он - еврей;)
+4
-1
+3
Очень странное заявление. Ведь НХЛ не имеет никакого отношения ни к ИИХФ, ни к федерации хоккея Израиля.
Не иначе как штатовское еврейское лобби демонстрирует свое могущество.
+4
-1
+3
Что за опасения по поводу безопасности? На встрече сборных Израиля и Палестины по хоккею может возникнуть напряжённая ситуация?
+5
-2
+3
Ответ *MVP*
Комментарий скрыт
ты
+2
0
+2
Забавно,что вдруг НХЛ стали интересовать решения ИИХФ,тем более вызывать обеспокоенность.
+2
0
+2
Ответ Helge
она есть даже у ОАЭ и Австралии
Респект
+2
-1
+1
Ответ Биомеханоид
Плюс, если тоже только что узнал, что у Израиля есть хоккейная сборная.
Забавно, сколько народу не знает, что в хоккей играют не только 16 сборных топ-дивизиона ) Израиль-то ещё середняк - 33-е место в хоккейной иерархии (были 5-ми в дивизионе 2-А). Интересно, а если попросить поставить плюс, если не знал, что сборная Филиппин выиграла 4-й дивизион в прошлом сезоне (а это 52-е место классификации), обойдя Монголию, Кувейт и Индонезию, много поставят? ))
+1
0
+1
Большая часть владельцев хоккейных клубов являются евреями. Как и комиссионер. Странно бы, если бы НХЛ не выпустило такое заявление.
+1
0
+1
Тут более чем подходит ваыражение "Это другое!"
+2
-1
+1
Ответ Dayti
А ты нигде писАть
о чем ты шахматист?
+1
0
+1
У меня такой вопрос - интересно, кто-то из наших хоккеистов, играющих в лиге, на эту тему выскажется?
+1
0
+1
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