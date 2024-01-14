Тарасенко забил победный гол на 59:55 в матче с «Сан-Хосе», став 3-й звездой. У него 10+18 в 36 играх

Теги Оттава НХЛ Владимир Тарасенко Хоккей

Владимир Тарасенко набрал 2 (1+1) очка в игре с «Сан-Хосе» (5:4).

Форвард «Оттавы» забил победный гол за 5 секунд до конца 3-го периода и был признан третьей звездой матча.

Россиянин продлил результативную серию (2+2) до 3 игр, набрав 28-е (10+18) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего он провел 36 матчей.

Сегодня за 16:52 (1:28 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) у Тарасенко 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

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1 комментарий
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Тарасенко обошел Назима Кадри по очка за всю историю и занимает с 602-мя оками 366-е место. Следующий Матс Цукарелло 603 очка.
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