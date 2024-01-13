Вечер бокса в Квебеке: Бетербиев против Смита

Теги Артур Бетербиев бокс Каллум Смит Имам Хатаев Бетербиев - Смит Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, который возглавит поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом

Кард турнира:

Артур Бетербиев (19-0) – Каллум Смит (29-1);

Джейсон Мэлоуни (26-2) – Сауль Санчес (20-2);

Кристиан Мбилли (25-0) – Роуэн Мердок (27-2);

Имам Хатаев (5-0) – Родольфо Гомес-младший (14-7-3);

Кристофер Геррейро (9-0) – Серхио Гарсия Эррера (7-3).

Официальной трансляции на территории России не будет. Турнир покажет телеканал ESPN. Старт в 04:00 по московскому времени.

Бетербиев оказался тяжелее Смита перед поединком в Квебеке

Бетербиев идет за 20-м нокаутом подряд. Легкий бой против Смита?

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Егор Крид58
60/40 в пользу Смита. Смит молод, будет резче, быстрее и мне кажется на ногах он лучше. БТР уже возрасте ( ожидал что он и Ярду проиграет) пик пройден, скорость уже не та( можно увидеть по последним боям) , + весогогонка и возвращается Артур после операции на челюсть. болею за Артура, надеюсь он удосрочит Смита в ранних раундах
Смит не любит прессинг, Канело за счет этого его победил. Артур прессинговать умеет, удар есть, возраст конечно уже сказывается, но думаю очередной нокаут от Бетербиева будет. Я кстати заметил Артур чередует хорошие выступления и посредственные, а о том, что Бетербиев кончился, я слышал еще после боя с Адамом Дайнисом. В общем посимотрим.
+1
-1
0
Ответ Serhio Roberto
Смит не любит прессинг, Канело за счет этого его победил. Артур прессинговать умеет, удар есть, возраст конечно уже сказывается, но думаю очередной нокаут от Бетербиева будет. Я кстати заметил Артур чередует хорошие выступления и посредственные, а о том, что Бетербиев кончился, я слышал еще после боя с Адамом Дайнисом. В общем посимотрим.
надеемся на победу БТР
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий