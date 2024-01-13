Вечер бокса в Квебеке: Бетербиев против Смита

В ночь на 14 января в Квебеке (Канада) состоится вечер бокса, который возглавит поединок за титулы IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Каллумом Смитом.

Кард турнира:

Артур Бетербиев (19-0) – Каллум Смит (29-1);

Джейсон Мэлоуни (26-2) – Сауль Санчес (20-2);

Кристиан Мбилли (25-0) – Роуэн Мердок (27-2);

Имам Хатаев (5-0) – Родольфо Гомес-младший (14-7-3);

Кристофер Геррейро (9-0) – Серхио Гарсия Эррера (7-3).

Официальной трансляции на территории России не будет. Турнир покажет телеканал ESPN. Старт в 04:00 по московскому времени.

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