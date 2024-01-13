UFC Fight Night 234: Анкалаев против Уокера, Орловский подерется с Кортесом-Акостой

Теги UFC MMA Андрей Орловский Джим Миллер Магомед Анкалаев Джонни Уокер UFC Fight Night Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 января в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 234. В главном событии пройдет поединок в полутяжелом весе между Магомедом Анкалаевым и Джонни Уокером.

Главные бои турнира:

Магомед Анкалаев (18-1-1) – Джонни Уокер (21-7-0);
Джим Миллер (36-17) – Габриэль Бенитес (23-11);
Рики Симон (20-4) – Марио Баутиста (13-2);
Филипп Хоуз (12-5) – Брунно Феррейра (10-1);
Андрей Орловский (34-22) – Валдо Кортес-Акоста (10-1).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Основной кард начнется не раньше 03:00 по московскому времени.

Взвешивание перед UFC Fight Night 234: Анкалаев легче Уокера, Орловский – Кортеса-Акосты

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