Мостовой о работе: «Жду предложений из РПЛ. В Медиалиге пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Мы не для этого играли и прославляли страну во всем мире»
Александр Мостовой рассказал, что ждет предложений от команд РПЛ.
– Гендиректор «Енисея» вчера заявил, что хотел бы видеть вас в тренерском штабе Тихонова. Вы рассматриваете предложения о работе вторым тренером?
– Пока что на эту тему я не хочу говорить.
– Сейчас у вас есть еще какие-нибудь предложения от клубов РПЛ или Первой лиги?
– Нет, сейчас у меня их нет.
– Рассматриваете Медиалигу как место, откуда можно начать тренерскую карьеру?
– Я в Медиалиге был уже. Не для этого тридцать лет в футбол играл на высочайшем уровне, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те, кто два гола за карьеру забил.
Мы не для этого играли и прославляли нашу страну во всем мире. У нас сейчас немного странная ситуация складывается, но ничего.
– Вы ждете предложений от команд из РПЛ или же рассмотрите и клубы из Первой лиги?
– Жду от РПЛ, – отметил бывший полузащитник «Спартака».
Мостовой о «Енисее»: «Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма. Спокойно к этому отношусь. За 15 лет я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве»
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
просто каждый день одна и та же бредятина про чеканку, голы, величие Царя, ожидание контракта от клуба РПЛ и выливание помоев на медиалигу
Также Мостовой: занимает последнее место в Медиалиге.
Не знал, что у Павлюченко оказывается всего 2 гола за карьеру. Спасибо Царю за ликбез, теперь знать буду)
Липпи был либеро, за карьеру 7 голов. Чуть-чуть перерос Медиалигу.