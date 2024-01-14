Мостовой о работе: «Жду предложений из РПЛ. В Медиалиге пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Мы не для этого играли и прославляли страну во всем мире»

Александр Мостовой рассказал, что ждет предложений от команд РПЛ.

– Гендиректор « » вчера заявил, что хотел бы видеть вас в тренерском штабе Тихонова. Вы рассматриваете предложения о работе вторым тренером?

– Пока что на эту тему я не хочу говорить.

– Сейчас у вас есть еще какие-нибудь предложения от клубов РПЛ или Первой лиги?

– Нет, сейчас у меня их нет.

– Рассматриваете Медиалигу как место, откуда можно начать тренерскую карьеру?

– Я в Медиалиге был уже. Не для этого тридцать лет в футбол играл на высочайшем уровне, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те, кто два гола за карьеру забил.

Мы не для этого играли и прославляли нашу страну во всем мире. У нас сейчас немного странная ситуация складывается, но ничего.

– Вы ждете предложений от команд из РПЛ или же рассмотрите и клубы из ?

– Жду от , – отметил бывший полузащитник «Спартака».

Мостовой о «Енисее»: «Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма. Спокойно к этому отношусь. За 15 лет я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве»

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