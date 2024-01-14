Мостовой о работе: «Жду предложений из РПЛ. В Медиалиге пускай будут те, кто два гола за карьеру забил. Мы не для этого играли и прославляли страну во всем мире»

Теги Андрей Тихонов премьер-лига Россия Первая лига Александр Мостовой Енисей Winline Медиалига Футбол

Александр Мостовой рассказал, что ждет предложений от команд РПЛ.

– Гендиректор «Енисея» вчера заявил, что хотел бы видеть вас в тренерском штабе Тихонова. Вы рассматриваете предложения о работе вторым тренером?

– Пока что на эту тему я не хочу говорить.

– Сейчас у вас есть еще какие-нибудь предложения от клубов РПЛ или Первой лиги?

– Нет, сейчас у меня их нет.

– Рассматриваете Медиалигу как место, откуда можно начать тренерскую карьеру?

– Я в Медиалиге был уже. Не для этого тридцать лет в футбол играл на высочайшем уровне, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те, кто два гола за карьеру забил.

Мы не для этого играли и прославляли нашу страну во всем мире. У нас сейчас немного странная ситуация складывается, но ничего.

– Вы ждете предложений от команд из РПЛ или же рассмотрите и клубы из Первой лиги?

– Жду от РПЛ, – отметил бывший полузащитник «Спартака».

Мостовой о «Енисее»: «Хорошо, что взяли Тихонова, а не очередного ноунейма. Спокойно к этому отношусь. За 15 лет я еще ни разу не был в нашем футболе ни в каком качестве»

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35 комментариев
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Потом придумает сказку покруче, чем с Енисеем. Что его приглашал какой-то середняк из РПЛ,но он не для этого рождён, ждёт предложений от топ-3.
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журналистов, каждый день задающих вопросы Мостовому, нужно привлекать к суду, это невозможно
+16
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+15
Уже тридцать лет играл на высшем уровне😃 скоро будет 50! На самом деле играл он 17 лет в профессиональном футболе. Завершил карьеру в 2005 в возрасте 37 лет, и то последний год за Алавес можно не считать, получается начал он играть на «высочайшем уровне» в 7 лет! Воистину феномен😃
+11
0
+11
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Потом придумает сказку покруче, чем с Енисеем. Что его приглашал какой-то середняк из РПЛ,но он не для этого рождён, ждёт предложений от топ-3.
в итоге его позовет Спартак, а он скажет, не для того кучу лет в Европе играл на ведущих ролях, чтоб в чемпионате России тренировать
+7
-1
+6
если бы спортс дал возможность банить теги, на новостях с Мостовым было бы 0 просмотров
просто каждый день одна и та же бредятина про чеканку, голы, величие Царя, ожидание контракта от клуба РПЛ и выливание помоев на медиалигу
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Правильно. Негоже царю в забвении прозябать
+6
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Мостовой: В Медиалиге должны тренировать те, кто два гола за карьеру забил.

Также Мостовой: занимает последнее место в Медиалиге.
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Жду предложений от ресторанов со звездой мишлен, стать шеф-поваром, я всю жизнь кушаю еду
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Надеюсь, московский Спартак возьмет на работу наконец-то настоящую легенду, а не какого-то ноунейма, который никогда на профессиональном уровне не играл.
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Все просто - Царь желает тренировать только в РПЛ, но лига ещё не доросла до его уровня
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«В Медиалиге пускай будут те, кто два гола за карьеру забил.»
Не знал, что у Павлюченко оказывается всего 2 гола за карьеру. Спасибо Царю за ликбез, теперь знать буду)
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Срочно позвоните Мостовому
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Сейчас только кайфовал от команды Индзаги. Казалось бы, такие одинаково красивые стрижки и настолько разные головы
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Я с него угораю...:)
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Идеальный тренер для команды "Палата #6"
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– Я в Медиалиге был уже. Не для этого тридцать лет в футбол играл на высочайшем уровне, чеканил на одной ноге 120 раз, чтобы потом где-то там... Там пускай будут те неудачники, кто два гола за карьеру забил, ха-ха
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Дино Дзофф. За карьеру забил менее 2 голов, так как был вратарём. Видимо, достоин максимум Медиалиги.

Липпи был либеро, за карьеру 7 голов. Чуть-чуть перерос Медиалигу.
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почему ты выро**к то такой? ты же наш сибирский
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Ответ Михо
Уже тридцать лет играл на высшем уровне😃 скоро будет 50! На самом деле играл он 17 лет в профессиональном футболе. Завершил карьеру в 2005 в возрасте 37 лет, и то последний год за Алавес можно не считать, получается начал он играть на «высочайшем уровне» в 7 лет! Воистину феномен😃
Да не, просто как только он встал на ноги, мяч сам начал от ног чеканиться😃 От этого периода и начинается летоисчисление.
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Ну уж и прославляли они страну, особенно письмо 14 запомнилось перед чемпионатом мира 1994 году, когда отказались играть за Россию.
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Ответ Михо
Уже тридцать лет играл на высшем уровне😃 скоро будет 50! На самом деле играл он 17 лет в профессиональном футболе. Завершил карьеру в 2005 в возрасте 37 лет, и то последний год за Алавес можно не считать, получается начал он играть на «высочайшем уровне» в 7 лет! Воистину феномен😃
это ещё что, видели б вы, как он до 7 лет в молодёжках разрывал)
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Всего РПЛ? Даже без еврокубков?
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Новая отмазка у царька
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Ответ Roman Araslanov
«В Медиалиге пускай будут те, кто два гола за карьеру забил.» Не знал, что у Павлюченко оказывается всего 2 гола за карьеру. Спасибо Царю за ликбез, теперь знать буду)
Так он сам «тренировал» в медиалиге, причем безуспешно, команда последнее место заняла
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Чекан в ожидании
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Похоже совсем кукушка поехала (
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ощущение, что нейросети дали психологический портрет Мостового и теперь каждый день спрашивают, готова ли она тренировать и как там Абаскаль, просят обосрать медиалигу и всех тренеров, не игравших в футбол
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Так он в медиалиге вроде как последнее место занял
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Очередная сказка на ночь от царской шелухи
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Вот и я жду предложений из РПЛ, но мне чего-то не звонят...
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