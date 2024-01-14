Анкалаев вырубил Уокера правым боковым на турнире UFC в Лас-Вегасе
Магомед Анкалаев зрелищно нокаутировал Джонни Уокера в главном событии UFC Fight Night 234.
В Лас-Вегасе (Невада) завершился турнир UFC Fight Night 234, в главном событии которого Магомед Анкалаев нокаутировал Джонни Уокера в реванше.
Напомним, что первый поединок состоялся осенью-2023 и был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара от Анкалаева.
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