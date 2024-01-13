Кубок Африки. Кот-д’Ивуар сыграет с Гвинеей-Бисау в матче открытия
В Кот-д’Ивуаре стартует Кубок Африки.
В матче открытия сборная Кот-д’Ивуара примет Гвинею-Бисау.
В воскресенье Египет сыграет с Мозамбиком, Гана – с Кабо-Верде.
В понедельник Сенегал встретится с Гамбией, Камерун – с Гвинеей.
Во вторник Мали будет противостоять ЮАР, в среду Марокко сыграет с Танзанией.
1-й тур
Группа A
- Дата проведения
- 13 января, 23.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
- Дата проведения
- 14 января, 17.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
Группа B
- Дата проведения
- 14 января, 20.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
- Дата проведения
- 14 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
Группа C
- Дата проведения
- 15 января, 17.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
- Дата проведения
- 15 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
Группа D
- Дата проведения
- 15 января, 23.00, «Стадион де ла Пэ»
- Дата проведения
- 16 января, 17.00, «Стадион де ла Пэ»
Группа E
- Дата проведения
- 16 января, 20.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
- Дата проведения
- 16 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
Группа F
- Дата проведения
- 17 января, 20.00, «Стадион Лорана Поку»
- Дата проведения
- 17 января, 23.00, «Стадион Лорана Поку»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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