Кубок Африки. Кот-д’Ивуар сыграет с Гвинеей-Бисау в матче открытия

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В Кот-д’Ивуаре стартует Кубок Африки.

В матче открытия сборная Кот-д’Ивуара примет Гвинею-Бисау.

В воскресенье Египет сыграет с Мозамбиком, Гана – с Кабо-Верде.

В понедельник Сенегал встретится с Гамбией, Камерун – с Гвинеей.

Во вторник Мали будет противостоять ЮАР, в среду Марокко сыграет с Танзанией.

Кубок Африки

1-й тур

Группа A

Кот-д`Ивуар – Гвинея-Бисау
Дата проведения
13 января, 23.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нигерия – Экв. Гвинея
Дата проведения
14 января, 17.00, «Олимпийский стадион Алассан Уаттара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа B

Египет – Мозамбик
Дата проведения
14 января, 20.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Гана – Кабо-Верде
Дата проведения
14 января, 23.00, «Стадион Феликс Уфуэ-Буаньи»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа C

Сенегал – Гамбия
Дата проведения
15 января, 17.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Камерун – Гвинея
Дата проведения
15 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа D

Алжир – Ангола
Дата проведения
15 января, 23.00, «Стадион де ла Пэ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Буркина-Фасо – Мавритания
Дата проведения
16 января, 17.00, «Стадион де ла Пэ»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа E

Тунис – Намибия
Дата проведения
16 января, 20.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мали – ЮАР
Дата проведения
16 января, 23.00, «Стадион Амаду Гон Кулибали»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Группа F

Марокко – Танзания
Дата проведения
17 января, 20.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ДР Конго – Замбия
Дата проведения
17 января, 23.00, «Стадион Лорана Поку»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

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4 комментария
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Каждый год говорю себе,что не посмотрю ни одного матча,но прям так манит.... Эта бестолковая беготня, постоянная борьба и атмосфера,в общем настроение подымает мне такой футбол. ⚽️
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Гвинея Бисау выглядит как "Витесс" Слуцкого и тому подобные конструкции)
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С детства за Мозамбик
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Я так понимаю, статьи с заявками всех команд не было?
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