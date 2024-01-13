Кубок Африки. Кот-д’Ивуар сыграет с Гвинеей-Бисау в матче открытия

В Кот-д’Ивуаре стартует Кубок Африки.

В матче открытия сборная Кот-д’Ивуара примет Гвинею-Бисау.

В воскресенье сыграет с , – с .

В понедельник встретится с Гамбией, – с Гвинеей.

Во вторник будет противостоять , в среду сыграет с Танзанией.

1-й тур

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Африки

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