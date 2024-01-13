Депутат Милонов о фехтовальщиках, уехавших в США: «Предатели. Успеха у них точно не будет. Их будут использовать как известные предметы и выкинут»

Теги сборная России сборная США Сергей Бида Виталий Милонов Политика Константин Лоханов Виолетта Бида (Храпина) Фехтование

Депутат Милонов назвал фехтовальщиков, уехавших в США, трусами и предателями.

Константин Лоханов уехал в США в 2022 году, Сергей Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе. 

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы. 

Издание USA Today сообщило, что спортсмены намерены получить американское гражданство и выступить на Олимпийских играх.

«Это все равно что пол сменить. Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками.

Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт.

Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства.

Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят», – написал Виталий Милонов в телеграм-канале.

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24 комментария
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Это все равно что пол сменить.

Виталик не разочаровывает, только про геев как-то не докрутил. Ну, может рот занят был, не мог долго говорить
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известный предмет - это депутат Милонов
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А Виталик будучи бывшим многолетним помощником Старовойтовой и любителем разных нетрадиционных утех думает, что если он будет притворяться ультрапатриотом его пожалеют, не выкинут как использованный предмет? 🤪
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Доверюсь мнению профессионала в этой теме
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читавший отца Пигидия фигни не скажет☻️
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Такое ощущение, что люди, которые часто используют слово «предатели», совсем не знают значения этого слова
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Милонов такой милльонов.
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Настало время нетрадиционного мнения
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по мнению милонова теперь мерзкие люди = те, которым важен личный комфорт))
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Лучше пол сменить, чем быть депутатом.
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Миронов бы лучше молчал,ей Богу
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"Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками.
Хорошо, что шоу Навки, на которые потрачены уже, наверное, миллиарды, приносят невероятную пользу обществу.
Вообще всегда поражает дружелюбие таких депутатов, видимо, они думают, что отлизывание продлевает жизнь лет на 10-15.
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Как депутата?
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В сборной США большая конкуренция и сильные фехтовальщики,там пройти отбор на международные соревнования будет сложно,это факт.
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Слова Миронова говорят гораздо больше о нём, чем о фехтовальщиках.
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Давно не видели.
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Мне, честно говоря, обидно что большие деньги российского бюджета потрачены на милонова
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Ну его то точно как презерватив выкинут.
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Известный предмет о потенциальных коллегах
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Т.е. как тебя использовать
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Стоит напомнить что сам Милонов ездил учиться в США,в 90-ых. Тогда он был ярым демократом,состоял в команде Старовойтовой. Был довольно женственным пухлым пареньком.
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Неполный список видных российских спортсменов, сменивших, по Милонову, пол: Татьяна Волосожар, Сергей Карякин, Владимир Григорьев, Джон Холден, Виктор Ан, Вик Вайлд, Рой Джонс-младший, Марио Фернандес, Гильерме, Нойштедтер, Юко Кавагути.
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Можно подумать, что те многие, которых фактически заставили отказаться от своей спортивной профессиональной карьеры в разных видах спорта ради не пойми чего (вернее, очень даже хорошо всем понятного, но не называемого) не выглядят как "те самые предметы".
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