Депутат Милонов о фехтовальщиках, уехавших в США: «Предатели. Успеха у них точно не будет. Их будут использовать как известные предметы и выкинут»
Депутат Милонов назвал фехтовальщиков, уехавших в США, трусами и предателями.
Константин Лоханов уехал в США в 2022 году, Сергей Бида и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.
Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.
Издание USA Today сообщило, что спортсмены намерены получить американское гражданство и выступить на Олимпийских играх.
«Это все равно что пол сменить. Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками.
Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт.
Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства.
Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят», – написал Виталий Милонов в телеграм-канале.
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