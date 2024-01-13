Депутат Милонов о фехтовальщиках, уехавших в США: «Предатели. Успеха у них точно не будет. Их будут использовать как известные предметы и выкинут»

Депутат Милонов назвал фехтовальщиков, уехавших в США, трусами и предателями.

Константин Лоханов уехал в США в 2022 году, и его жена Виолетта – в 2023-м. Летом спортсмены выступили на чемпионате США в нейтральном статусе.

Позже стало известно, что МВД России объявило Биду и его жену в розыск по уголовной статье – за самовольное оставление части или места службы.

Издание USA Today сообщило, что спортсмены намерены получить американское гражданство и выступить на Олимпийских играх.

«Это все равно что пол сменить. Мне, честно говоря, обидно, что огромные деньги российского бюджета были потрачены на оплату их тренировок и площадок, а по сути они оказались трусами, предателями и перебежчиками.

Сто процентов они предатели. Это просто мерзкие люди, которые показывают, что для них самое главное – их личный комфорт.

Успеха у них точно не будет, почти ни у кого не получалось. Их позвали только ради того, чтобы они продемонстрировали отказ от российского спортивного гражданства.

Их будут использовать как известные предметы и выкинут. Что, в Америке своих нет? Полно. А эти так – политическая тряпка, помашут и выбросят», – написал Виталий в телеграм-канале.

МВД ищет семью наших фехтовальщиков – летом они сбежали в США. Что случилось?

«Испугавшиеся любители желтых самокатов и фраппе. Им предложили печенюшки – главное, чтобы не поперхнулись». Поздняков об уехавших в США фехтовальщиках