Споры из-за призыва Карпина уезжать из РПЛ, Карвахаля обвинили в домогательстве на ЧМ-2018, Верратти перешел в Катар, худший старт ЦСКА в КХЛ и другие новости

1. Призыв Валерия Карпина уезжать из РПЛ вызвал большой резонанс. Депутат Султан Хамзаев назвал эти слова «глупостью, чушью и TikTok-философией», Илья Геркус считает, что тренер сборной России не может так говорить, а игрок сборной СССР Владимир Пономарев и вовсе назвал Карпина предателем родины и призвал привлечь его к ответственности. Была и поддержка: Зарема выразила Карпину респект, Мостовой и Самедов тоже согласны с тренером.

2. В КХЛ «Сочи» обыграл «Северсталь» (5:4 ОТ) благодаря двум передачам Матвея Мичкова (из-за чего СКА опустился на 10-е место на Западе), ЦСКА проиграл московскому «Динамо» (1:4) и показал худший старт в истории после 6 матчей. Также «Сибирь» по буллитам уступила «Амуру» (1:2 Б).

3. Переводчик сборной Испании обвинил Дани Карвахаля в неподобающем поведении на ЧМ-2018. Игрок «Реала» якобы просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку», а Давид Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой. Также переводчик уверяет, что игроки сборной Испании нарушали режим: «Однажды я увидел в комнате кучу пивных бутылок и сигарет. В семь утра они пришли ко мне и попросили еще пива». Карвахаль опроверг слова о домогательствах: «Я уже подал в суд».

4. Марко Верратти перешел в катарский «Аль-Араби» из «ПСЖ» за 45 млн евро. Итальянец провел в парижском клубе 11 лет.

5. ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит». Арбитр правильно не назначил 3 пенальти в ворота армейцев и не удалил Рошу.

6. Фернанду Сантуш уволен из сборной Польши. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей отбора на Евро.

7. Главы олимпийских комитетов Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к международным соревнованиям. Финляндия снялась с командного ЧМ по эстетической гимнастике из-за участия россиян и белорусов.

8. «Барса» в форме с лого Rolling Stones сыграет против «Реала» – в честь первого за 18 лет альбома группы. «Челси» показал третью форму в «итонском голубом» цвете, задействовав Мудрика и Колуилла – в таких майках играли с 1905-го по 1907-й.

9. «Ювентус» прекратил платить Погба зарплату из-за проваленного допинг-теста. Клуб сэкономит 30 млн евро в случае расторжения контракта.

10. «Манчестер Юнайтед» будет получать рекордные 60 млн фунтов в год по спонсорскому контракту с Qualcomm. Сделка обошла соглашение «Реала» и Emirates.

11. Джокович заплакал на встрече с болельщиками в Белграде. Новака пришли поприветствовать около 50 тысяч человек.

12. Франция – главный фаворит Евро-2024 по версии Goal.com. Англия – 2-я, Португалия – 3-я, Германия – 8-я, Италия – 14-я.

13. «МЮ», «Челси», «Сити» и «ПСЖ» потратили более 1 млрд евро на текущие составы. В топ-10 – «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Реал», «Ньюкасл» и «Вест Хэм», «Бавария» – 12-я, «Юве» – 13-й, «Барса» – 19-я.

14. Глушаков из-за требования Карреры не сыграл в матче памяти Цымбаларя, утверждает «Спорт-Экспресс». Экс-тренер «Спартака» якобы заявил организаторам: «Либо он, либо я». Массимо все отрицает.

15. Лауреат Нобелевской премии мира Ширин Эбади призвала МОК отстранить иранских атлетов от Олимпиады из-за дискриминации женщин.

16. Ла Лига будет спонсировать клуб из Уэльса с самым длинным названием в мире – «Лланфэйрпвллгвингиллгогеричвирндробвллллантисилиогогогоч». Кажется, дело в продвижении логотипа чемпионата.

Цитаты дня.

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Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

Юрий Жирков: «Российские клубы могли бы ЛЕ выиграть, если бы не отстранение. Почему бы ЛК не взять?»

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Солдатенков о критике сборной России: «Болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране»

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