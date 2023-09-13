Сантуш уволен из сборной Польши. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей отбора на Евро

Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши.

«Несмотря на то, что мы прекращаем сотрудничество, я благодарен за возможность возглавить сборную Польши. Желаю всего наилучшего Польше и ее народу, который так хорошо меня принял, когда я здесь жил», – сказал португалец.

возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела три поражения в отборе на Евро.

Польша занимает предпоследнее место в группе Е, набрав 6 очков в 5 турах. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. Ниже – только сборная Фарерских островов.

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