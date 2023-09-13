Сантуш уволен из сборной Польши. При нем команда проиграла 3 из 5 матчей отбора на Евро

Теги Сборная Польши по футболу отставки Фернанду Сантуш Футбол

Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Польши.

«Несмотря на то, что мы прекращаем сотрудничество, я благодарен за возможность возглавить сборную Польши. Желаю всего наилучшего Польше и ее народу, который так хорошо меня принял, когда я здесь жил», – сказал португалец.

Сантуш возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством команда одержала две победы и потерпела три поражения в отборе на Евро.

Польша занимает предпоследнее место в группе Е, набрав 6 очков в 5 турах. Выше в таблице располагаются сборные Молдовы, Чехии и Албании. Ниже – только сборная Фарерских островов.

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26 комментариев

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Evgeny Trifonov
Польска курва, добавил Сантуш
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Ярик01
Не было бы войны, поляки вполне могли бы и Стаса позвать
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Роман
Там быстро поняли, что за физручело)
С золотой молодежью Португалии на ЧМ ничего не смог.
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Roman Araslanov
Похоже это конец карьеры Сантуша
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Манковский
Ответ Великий Алонсо
Сантуш так себе тренер. Даже финал Евро-2016 с бровки КриРо затащил, а не тренер.
Травма КриВо это лучшее, что могло случится с цыганами в финале Евро-2016.
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NartApsua
Ответ Roman Araslanov
Похоже это конец карьеры Сантуша
В Европе, видимо, да. Но, думаю, Саудовская Аравия с радостью примет примет тренера с титулом Чемпиона Европы.
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Gouliash
Дядя умудрился проиграть не только Албании, но и Молдове, а это надо постараться. правильно сделали, что уволили, может, ещё успеют зацепиться за Евро
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Сергей Галынский
Там австриец Черчесов свободен,если что
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KiNG_K
Сантуша и из Португалии нужно было убирать после ЧМ 2018, а ему еще два турнира дали.
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Ярик01
Ответ Step_up
Stanislaw Cherchesow
Czerczesow
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Xm.md
А должен был выиграть больше?
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Зизуха
Черчесов?
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Marcus-light
Плохой тренер, ничего удивительного
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Экспертное мнение
Если кринжефаны действительно такие, какими их видим, то науке пора изучить этот вопрос. Похоже мы имеем дело с новой ветвью эволюции с уровнем развития между шимпанзе и человеком. Вид кринжовые явно не относится ни к человечеству, ни к шимпанзе.
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Writer 1
Ахаха, Это Сантуш не тренер? Этот человек последний, кто напомнил миру о сборной Греции, а так же принес титул Португалии благодаря подкованной тактике, хоть и многим она не нравится, но уже дело вкуса. Нормальный мужик, в сборной Польши полная чехарда с тренерами, но изначально Сантуш с его видением игры, под Польшу не заходил, там нужны более атакующие варианты, но они ещё могут выйти на Евро, но надо выиграть три игры и ожидать, что Албания допустит 2 осечки
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Хызыр
Жалко португалов, загубили золотое поколение дуболомным тренером. Будем честны, евро-2016 это чистый фарт.
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Kipriot
Ответ Leon Betov
С Сантушем ни одна команда не взяла бы ЧМ. На Евро-16 дошли до финала благодаря голам Криштиану
Помните как Зидан в 2006 руководил командой на ЧМ, тоже было сделано на том евро
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Великий Алонсо
Сантуш так себе тренер. Даже финал Евро-2016 с бровки КриРо затащил, а не тренер.
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Step_up
Ответ Ярик01
Не было бы войны, поляки вполне могли бы и Стаса позвать
Stanislaw Cherchesow
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