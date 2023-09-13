Глушаков из-за требования Карреры не сыграл в матче памяти Цымбаларя. Экс-тренер «Спартака» заявил организаторам: «Либо он, либо я» («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Илья Цымбаларь Денис Глушаков Массимо Каррера товарищеские матчи (прочее) Спорт-Экспресс Футбол

Стало известно, почему Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя.

По данным «Спорт-Экспресса», бывший полузащитник «Спартака» не принял участия в матче, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Каррера был тренером сборной мира в игре памяти Цымбаларя. Когда итальянец узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я».

В результате Глушаков пропустил матч, а Каррера руководил сборной мира вместе с Юрием Семиным.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом.

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46 комментариев

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Spaten
Месть это пицца, которую подают холодной))
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utsh44psmr
Ответ Holy Diver
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Как там карьера Глушакова, после Спартака
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Trash Talking
Каррера - это похороны Глушакова даже в матче легенд
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Дмитрий Осипов
Баня до добра не доведет:)
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Артем Русанов
Глушаков мерзкий поц
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NOOhr
Вспоминается как стадион Спартака распевал: Глушаков - Ган….он, наверное неспроста🤔
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Вечно в бане
Больше похоже на хайповую выдумку СЭ, но если вдруг правда, то думаю ни для одного болельщика Спартака, вопрос «Глушаков или Каррера?», даже не стоял бы.
+15
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Balt
Десяток тысяч фанов вряд ли будут ошибаться. Да и Каррера вот подтвердил ещё раз.
+9
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Alext
Правильно сделал.
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Ловушка Джокушкера
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доказал, что он резиновое изделие номер 2?
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атоммаш
Не удивлён, что новость появилась в СЭ, который в свое время сливал Карреру
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mnogokotin3
просто так каррера бы не стал такого делать
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Spartakus1984
Глушакову и нечего было делать в этом матче,пусть гуляет
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Дима Зезуль
Бумеранг Дениске прилетел
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Зубы Дзюбы
Ответ RedGreen
Глуш оказался довольно фантастическим говном, когда после хорошего начала и красивейшего гола Рубину свалил из паровозов в Спартак. Остался бы – стал бы легендой уровня Маминова, взял бы то же чемпионство и тройку кубков в придачу.
Или не взял
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Spartakus1984
Ответ Holy Diver
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У Глушкова самого какая карьера после этого была?
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RedGreen
Ответ Holy Diver
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Глуш оказался довольно фантастическим говном, когда после хорошего начала и красивейшего гола Рубину свалил из паровозов в Спартак. Остался бы – стал бы легендой уровня Маминова, взял бы то же чемпионство и тройку кубков в придачу.
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Алексей Ненахов
В чем Глушак заслужил играть в матче легенд ?
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VladCory
Молодец Массимо!
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Водяра
Унизил Дениску миллерского.)
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Ответ Balt
Десяток тысяч фанов вряд ли будут ошибаться. Да и Каррера вот подтвердил ещё раз.
Миллионы мух не могут ошибаться. А уж если ещё и навозный жук подтвердил!..
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HRYNDEL
Тож мне легенда гондонья выискался!!!
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Анатолий Дмитриевич
ну а зачем нужен Глушаков в матч памяти Цымбаларя? какое он имеет к нему отношение? тем более что болельщики Спартака его, мягко говоря, не любят
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Verhovn
Ответ Алексей Ненахов
В чем Глушак заслужил играть в матче легенд ?
Глушак - легенда Спартака))
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i.ivanov...russia.dca......
2 сапога пара
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