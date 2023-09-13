Глушаков из-за требования Карреры не сыграл в матче памяти Цымбаларя. Экс-тренер «Спартака» заявил организаторам: «Либо он, либо я» («СЭ»)
Стало известно, почему Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя.
По данным «Спорт-Экспресса», бывший полузащитник «Спартака» не принял участия в матче, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
Каррера был тренером сборной мира в игре памяти Цымбаларя. Когда итальянец узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я».
В результате Глушаков пропустил матч, а Каррера руководил сборной мира вместе с Юрием Семиным.
В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом.
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