Стало известно, почему Денис Глушаков не сыграл в матче памяти Ильи Цымбаларя.

По данным «Спорт-Экспресса», бывший полузащитник «Спартака» не принял участия в матче, потому что этого потребовал экс-главный тренер красно-белых Массимо Каррера.

Каррера был тренером сборной мира в игре памяти Цымбаларя. Когда итальянец узнал, что Глушаков может выйти на поле, он заявил организаторам: «Либо он, либо я».

В результате Глушаков пропустил матч, а Каррера руководил сборной мира вместе с Юрием Семиным.

В сентябре 2018 года между Каррерой и Глушаковым возник конфликт, футболист был отстранен от тренировок с основным составом.

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