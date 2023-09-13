СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»

СКА смещен на десятое место в таблице Западной конференции.

Это произошло после того, как «Сочи» победил «Северсталь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата . Перешедший из СКА Матвей Мичков сделал две результативные передачи.

12 сентября СКА уступил «Спартаку» (0:3), начав сезон с трех поражений в пяти матчах и набрав четыре очка. На тот момент ниже СКА в таблице были «Сочи» и «Витязь».

13 сентября « » победил и набрал шесть баллов, опередил СКА и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции.

На данный момент команда занимает 10-е место в таблице, «Витязь» – 11-е.

Следующий матч СКА проведет против московского «Динамо».