СКА опустился на 10-е место на Западе. Команду Ротенберга опередил «Сочи»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Сочи Хоккей

СКА смещен на десятое место в таблице Западной конференции.

Это произошло после того, как «Сочи» победил «Северсталь» (5:4 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Перешедший из СКА Матвей Мичков сделал две результативные передачи.

12 сентября СКА уступил «Спартаку» (0:3), начав сезон с трех поражений в пяти матчах и набрав четыре очка. На тот момент ниже СКА в таблице были «Сочи» и «Витязь».

13 сентября «Сочи» победил и набрал шесть баллов, опередил СКА и поднялся на пятое место в таблице Западной конференции.

На данный момент команда Романа Ротенберга занимает 10-е место в таблице, «Витязь» – 11-е.

Следующий матч СКА проведет против московского «Динамо».

37 комментариев

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Ебздрогыч
Вот бы также все было до конца регулярки!
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Владимир
Скорее всего РР уволит себя из ска, и подпишет себя в Сочи!!!
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Доносят в России, расстреливают в Америке
Мичков вовремя ушел из фарма в топ клуб
+29
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shafigullin.manufacture
О, а там Динамо следующий)
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Fma wozo
ска становится позором
+19
-2
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Джанлука Нальюка
Ответ Ебздрогыч
Вот бы также все было до конца регулярки!
И так все 5 лет контракта роттенберга
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vmale
Ответ Владимир
Скорее всего РР уволит себя из ска, и подпишет себя в Сочи!!!
скорее рр уволит ска за неудовлетворительные результаты и назначит подающий надежды сочи
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Radik_2.0
Ответ Fma wozo
ска становится позором
ска давно позор лиги
+14
-2
+12
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No Comment
в кого превратил ротенберг Ска???
+11
-1
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Рубикон
Система!
+8
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Pasha0403
это Динамо в пятницу ротена заставит еще выдумывать отмазки
+7
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йозе марино
танкуют на первый пик драфта чтоли?))
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ARoman91
УХАХАХАХА
СКА позор!
+6
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MikhaL
Можно начинать плей-офф.
+5
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dimitrii36
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начало начал, достойный причал
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Заборостроитель
Жаль в вышку нет возможности вылететь
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ser7777
РБ доведет, не Сочи будет фармом, а наоборот!
+4
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Серый
Ответ Джанлука Нальюка
И так все 5 лет контракта роттенберга
нет, только этот, а дальше пусть он будет уже в робе!
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Verhovn
Боже, какой позор! Гнать поганой метлой этого павлина! Доколе?
+4
-1
+3
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shafigullin.manufacture
СКА опущен)
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Strannix
И это прекрасно!
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Machine Head
На свое место приземлились рядом со своими фармами.
+3
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PRICE
Система! Мать её...
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Максим Козлов
Ответ No Comment
в кого превратил ротенберг Ска???
В систему!
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Владимир
Ответ Makhasamatman Buch
Против динамо можно смело грузить на ска, думаю там попросят/заставят проиграть
Не заставят!!! Динамо гордые!!) Там тоже деньги есть!!
+1
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