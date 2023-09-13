Финляндия снялась с командного ЧМ по эстетической гимнастике из-за участия россиян и белорусов

Финляндия снялась с турнира по гимнастике из-за участия россиян и белорусов.

С 24 по 26 ноября в в Алматы (Казахстан) пройдет командный чемпионат мира по эстетической гимнастике. Международная федерация по этому виду спорта (IFAGG) позволяет стране-организатору турнира самой решать вопрос о допуске спортсменов.

«В совете директоров IFAGG наша позиция и наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны выступать, остается в меньшинстве. В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к ЧМ», – сказала председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула.

Отмечается, что бойкотировать турнир ранее также решила Эстония.