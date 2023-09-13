Финляндия снялась с командного ЧМ по эстетической гимнастике из-за участия россиян и белорусов

Теги эстетическая гимнастика Гимнастика

Финляндия снялась с турнира по гимнастике из-за участия россиян и белорусов.

С 24 по 26 ноября в в Алматы (Казахстан) пройдет командный чемпионат мира по эстетической гимнастике. Международная федерация по этому виду спорта (IFAGG) позволяет стране-организатору турнира самой решать вопрос о допуске спортсменов.

«В совете директоров IFAGG наша позиция и наше мнение о том, что россияне и белорусы не должны выступать, остается в меньшинстве. В этой ситуации нам ничего не оставалось, кроме как отказаться от участия в турнире. Ситуация очень неудачная для наших спортсменов, которые весь год тренировались и готовились к ЧМ», – сказала председатель Федерации гимнастики Финляндии Кайса Виккула. 

Отмечается, что бойкотировать турнир ранее также решила Эстония.

 

28 комментариев

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Sawka-promakawka
Спортсмены Финляндии очень «рады» такому решению, наверное
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Заяцволк
Ах, бедные, весь год тренировались и готовились. Российские тоже весь год тренировались, но их не допустить по мнению финнов было бы правильным, да ? ) Сами выбрали сняться, чего теперь плакать ? )
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Полосатый Октобус*)
Пусть участвуют как нейтральные, без флага
+17
-2
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anatol&#8242;
Эстетическая гимнастика это отдельный вид спорта, почти национальный в Финляндии и Эстонии, регулярно в медалях. Самострел.
+11
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fbd
Эстетическая гимнастика это стриптиз что ли?
+6
0
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AntOn
Как-то не эстетично …
+4
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Кавабунга Шреддоголовый
Я вообще не знал, что есть такой вид спорта
+3
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anatol&#8242;
Ответ Bartez1986
Знаменитые финские эстетические гимнастки...Хотя, если честно, и российских вряд ли кто знает
Полез смотреть, что за спорт. 11 из 22 ЧМ выиграли финские коллективы, еще 2 эстонские, наши - 8. Еще один раз, в прошлом году, болгары. Другие страны в медалях не замечены.
+3
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Мыкола
Это проблемы этих убогих
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Cube Litening C:68X
Ответ fbd
Эстетическая гимнастика это стриптиз что ли?
😁
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goshforever
Ответ Tigris
Единственный способ заявить о своей финской сборной...
Я слегка погуглил, в этой гимнастике Финляндия - один из топов. Регулярно в наградах
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ТимТалер
Самое смешное, что выпендриваются страны исторически близкие России, а не Западу )
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nolan_90
Ну эт ваши уже проблемы
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Bombanero
Вне зависимости от ситуации, такая риторика просто образец лицемерия. Хотелось бы по этому вопросу послушать честное мнение финских спортсменов, а не их чинуш
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Alestern
Скатертью дорога
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Kareglazaya
Вредят своим же спортсменам. Дураки...
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rembrandao
Почему художественная гимнастика вдруг стала эстетической?
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Cube Litening C:68X
Так что делают в этом виде спорта?
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Darshan
Очень странный вид спорта, не понятно кому он нужен кроме выступающих))) В лидерах Россия и Финляндия. Последние чемпионы мира - из Болгарии (исключение).
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Bartez1986
Знаменитые финские эстетические гимнастки...Хотя, если честно, и российских вряд ли кто знает
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Spacey7
Ответ Мыкола
Это правильная работа пиндосов с правительствами других стран. Выращивают и ставят своих шестёрок руководить нужными им странами. К сожалению, трусость российских властей (мынетакизм) не позволяет также работать во внешней политике. Отсюда и все беды
Тут много причин, у тех силенок побольше, денег побольше, экономика в мире долларовая.
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Spacey7
Ответ Демский
можно телефон вашего дилера?😂
А принципиально он где-то не прав? В Европе нет суверенных государств от слова совсем.(Швейцария и пару карликов только на бумажке) Так как государство как минимум без собственной армии не может быть суверенным.
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