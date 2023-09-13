«Челси» представил третью форму на сезон-2023/24.

Комплект вдохновлен цветом самой первой формы « » – с 1905 по 1907 год команда играла в так называемом «итонском голубом». «Челси» задействовал в презентации формы Ливая Колуилла и Михаила Мудрика. Технический спонсор лондонского клуба – компания .

Фото: chelseafc.com

В этой форме «Челси» сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура , который состоится в воскресенье.

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