«Челси» показал третью форму в «итонском голубом» цвете. Вдохновились формой, в которой играли с 1905-го по 1907-й
«Челси» представил третью форму на сезон-2023/24.
Комплект вдохновлен цветом самой первой формы «Челси» – с 1905 по 1907 год команда играла в так называемом «итонском голубом». «Челси» задействовал в презентации формы Ливая Колуилла и Михаила Мудрика. Технический спонсор лондонского клуба – компания Nike.
Фото: chelseafc.com
В этой форме «Челси» сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье.
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