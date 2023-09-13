«Челси» показал третью форму в «итонском голубом» цвете. Вдохновились формой, в которой играли с 1905-го по 1907-й

Теги Челси премьер-лига Англия Nike игровая форма стиль Михаил Мудрик Ливай Колуилл Футбол

«Челси» представил третью форму на сезон-2023/24.

Комплект вдохновлен цветом самой первой формы «Челси» – с 1905 по 1907 год команда играла в так называемом «итонском голубом». «Челси» задействовал в презентации формы Ливая Колуилла и Михаила Мудрика. Технический спонсор лондонского клуба – компания Nike.

Фото: chelseafc.com

В этой форме «Челси» сыграет против «Борнмута» в матче 5-го тура АПЛ, который состоится в воскресенье.

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36 комментариев

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HellLight
о мудрик хоть где-то пригодился
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Тухель
Форма классная, только моделей поменяйте верните Терри, Лэмпарда, Дрогба или хотя бы Жиру, Аспиликуэту и Ковачича.
+24
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Penarol
Женщину-модель стильно выбрали. Одновременно олицетворяет вектор развития, ценности и результаты команды. Респект!
+25
-7
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Dave Anderson
Ответ deadjoker
А этот монстр из женской команды? Она ест за всех?
Нет, она съела женскую команду
+6
0
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deadjoker
А этот монстр из женской команды? Она ест за всех?
+6
0
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QWertY
хорошая форма, чтобы занимать 12 места!
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Иван Дорн
Ответ justbored
Боже, сколько яду ))
Вы что, не считаете образ темнокожей женщины, позитивным? За такие мысли вас могут и ...
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Denis Dokuchaev
Ответ Born is the King
Вроде салатовый
где ты видел бирюзовый салат?)
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Иван Дорн
Ответ Vlados 86
Девушка - игрок женского Челси?
Нет это Мудрик, просто ракурс неудачный
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Сергей Кайзер
Приятная форма, аккуратная.
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error505
пожалуй, это лучшая из всех
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Карма такая карма
Презентация швах, форма приятная.
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tverd1
По моему это просто голубая футболка с логотипом Челси. В такой удобно и на пробежку выйти и на даче работать и для сна очень подходит.
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Антиглор17
К таким лицам на презентациях Челси еще привыкнуть надо…
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Cruel Snake
Пффф как и многое что сейчас происходит с «Челси»
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Дмитрий Рабко
Ответ Dave Anderson
Нет, она съела женскую команду
Детства моего чистые глазёнки
Съели вместо устриц алчные бабищи
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Egresss
Ответ deadjoker
А этот монстр из женской команды? Она ест за всех?
зачем так грубо про Мудрика?
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