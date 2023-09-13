Верратти перешел в катарский «Аль-Араби» из «ПСЖ» за 45 млн евро

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха Марко Верратти Футбол

Марко Верратти стал футболистом «Аль-Араби».

Клуб из Дохи объявил о переходе итальянца.

Фото: twitter.com/alarabi_club

По информации инсайдера Фабрицио Романо,  «ПСЖ» получит за Верратти 45 млн евро.

Марко Верратти выступал за парижан с сезона-2012/13. С его статистикой можно ознакомиться здесь

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Наконец то итальянец в Катаре, но 9 - месяцев спустя:)
+23
-10
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пацанчик реальный
Что-то мало радости на его лице на этом фото!🤔🤔
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
войд
Ушёл на повышение)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ войд
Ушёл на повышение)
Интересно, он точно понял, что звёздный арабский чемпионат не в Катаре, а в Саудовской Аравии?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lavrentiy0602
так и не поиграл в настоящем топ-клубе
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За Валенсию с 1999
А я помню ещё Пескару с Вератти, Инсинье и Иммобиле в составе и с Земаном во главе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
devran sadik
Аль-Вератти - успехов в Катаре.. Видимо тоже решил, что будущее футбола в тех краях...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Никитин
Ответ Artur Khachatryan
Жаль) Из категории Неймара - классный игрок, но раскрывший свой талант в лучшем случае наполовину(
Верратти до категории Неймара как до луны
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тони Каскарино
Ответ Пацанчик реальный
Что-то мало радости на его лице на этом фото!🤔🤔
У меня тоже это первая мысль которая мне пришла как увидел фото)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
7gbvr8rj2c
Ответ Отец Абду
Наконец то итальянец в Катаре, но 9 - месяцев спустя:)
🤣
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конте-Канте
Ответ За Валенсию с 1999
А я помню ещё Пескару с Вератти, Инсинье и Иммобиле в составе и с Земаном во главе
Да была крутая командочка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Марко Вератти: «с детства за Аль-Араби»
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мертвый
Веррати итальянец который никогда не играл в клуб из серии А))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Football poet
Ощущение, что клубы с Ближнего Востока будут теперь постоянно эту схему использовать, а именно продать возрастного/неизвестного игрока своим, по факту, фарм-клубам за большую цену, чтобы показывать в отчетности доходы от трансферных поступлений
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Конте-Канте
Легенда, жаль не сыграет в АПЛ
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Klimenko
Ответ Мертвый
Веррати итальянец который никогда не играл в клуб из серии А))
"Пескара" не считается?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Betov
Всю карьеру на катарских деньгах
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
У Аль-Араби на эмблеме нарисован воробей в олимпийке?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tun
Мужик, считай, у истоков подъёма клуба стоял, а его сплавили, потому что мячик перекатывать в стороны быстро не может
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
marchellinos
Ответ Отец Абду
Наконец то итальянец в Катаре, но 9 - месяцев спустя:)
Надо было написать «но есть нюанс»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Пацанчик реальный
Что-то мало радости на его лице на этом фото!🤔🤔
Заставили) не тренировался с командой, хотя столько сезонов отыграл в псж
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ariuntrius
Ответ Пацанчик реальный
Что-то мало радости на его лице на этом фото!🤔🤔
Пенсия мало радости приносит потому что она либо по инвалидности, либо уже возраст большой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Водяра
Ответ Пацанчик реальный
Что-то мало радости на его лице на этом фото!🤔🤔
В рабство отдали.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
Ответ Водяра
В рабство отдали.
в фарм клуб исправляться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
balander09
хрусталь мог поиграть в топ чемпионате , но видимо хрустальность всех и напрягала
игрок классный, но травмы ...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий