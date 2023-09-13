Верратти перешел в катарский «Аль-Араби» из «ПСЖ» за 45 млн евро
Марко Верратти стал футболистом «Аль-Араби».
Клуб из Дохи объявил о переходе итальянца.
Фото: twitter.com/alarabi_club
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» получит за Верратти 45 млн евро.
Марко Верратти выступал за парижан с сезона-2012/13. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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