Главы олимпийских комитетов Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к международным соревнованиям

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Главы НОК Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к турнирам.

«Олимпийский спорт – это мощный инструмент, основанный на сильных ценностях: совершенство, уважение и дружба. Но в конкретном случае те решения, которые предлагаются руководящими спортивными органами, неприемлемы для всех спортсменов, поскольку перед ними стоят неприятный выбор и этическая дилемма – соревноваться со спортсменами (из России и Беларуси – Sports.ru) или нет.

Мы признаем решение некоторых международных спортивных федераций не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям любого уровня», – говорится в совместном заявлении президентов национальных олимпийских комитетов (НОК) балтийских стран.

В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям разрешить россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе.

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52 комментария

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закрыт по беспределу
Ну у этих всë стабильно
+63
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Григорий Сербаков
А от бизнеса в России они не хотят отказаться? Или деньги важнее?
+45
-3
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Андрей Балабаев
3 дебила-это сила!
+23
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Клирик
Трибалтийские вымираты))
+22
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ks-1993
неприемлемы для всех спортсменов, поскольку перед ними стоят неприятный выбор и этическая дилемма – соревноваться со спортсменами
То есть, когда был Вьетман, Ирак или Югославия все было ок и красота?
+20
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Alex1104
Ответ Montenegro Serbian
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Если посмотреть общую протяженность российской границы, то "враги", прямо скажем - не кругом.
Европоцентричность - немного неправильно.
+16
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Сергей Галынский
Я в Эстонии живу
Муж премьер-минимстра спокойно торгует с РФ и она в отставку уходить не хочет.
А с сегоднейшего дня запрет на въезд машин с рос номерами вступил
Плин,достало уже это.
Оставьте вы спортсменов в покое
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Nasim Kaliev
Ответ aalto
так не мучайся! езжай в россию и живи как человек! )))
А почему из-за лицемеров во власти человек должен уезжать из родных мест?
+12
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panah
Объединенные Прибалтийские Вилайяты)
+8
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Mari Gams
Очень неожиданное заявление , с чего бы это ?😂
+7
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aalto
Ответ Сергей Галынский
Я в Эстонии живу Муж премьер-минимстра спокойно торгует с РФ и она в отставку уходить не хочет. А с сегоднейшего дня запрет на въезд машин с рос номерами вступил Плин,достало уже это. Оставьте вы спортсменов в покое
так не мучайся! езжай в россию и живи как человек! )))
+19
-14
+5
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aalto
Ответ ksn 1979
Что, боишься НАТО?
ну вы же скабееву с своловьевым случшаете? полтора года уже с нато бьемся, уже пол-армии потеряли, мобилизацию пришлось проводить, а нато еще даже на войну не явилось ))))
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Gelios77
А почему до сих пор их фуры въезжают через нашу границу. Закрыть ко всем чертям и пусть там сдохнут без транзитных денежек ,а за одно выключить им рубильник. Пусть по прыгают.
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Виктор Войнов
Ответ Montenegro Serbian
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А вы Черногорию или Сербию имеете ввиду? А то ваше "у нас" , не совсем понятно
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Виктор Войнов
Ну всё, лидеры мнений высказали свою позицию
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Viks
Они, по "старой дружбе", хотят избавить российских спортсменов от необходимости позориться под белым флагом.
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Andrey Bokov
прибалтийские тигры)))
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ksn 1979
Ответ aalto
ну вы же скабееву с своловьевым случшаете? полтора года уже с нато бьемся, уже пол-армии потеряли, мобилизацию пришлось проводить, а нато еще даже на войну не явилось ))))
Это да, все верно.)
Мы НАТА не боимся, сказал русский Иван, спрятавшись за печкой в доме, в деревне.
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Маргарита В Сафронова
Хотя бы здесь всӗ предсказуемо. А то надоели уже сюрпризы. Мы вас тоже любим, пограничные вы наши)
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Joe sample
Ответ Григорий Сербаков
А от бизнеса в России они не хотят отказаться? Или деньги важнее?
Какой бизнес?
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aalto
Ответ ksn 1979
А танки то не будешь вводить что-ли?
так это... танков осталось не так много... да и толку с них не особо как выяснилось )))
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Полосатый Октобус*)
Ответ Anna Morgan
С учётом демографических проблем РФ , странно слышать издёвки по этому поводу в отношении других стран
Прибалты усохли на треть после развала союза.
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SCHENN
Российские представители даже вникать в это заявление не будут)
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lokitima
Ответ Joe sample
Независимое государство-«шестерка»?
В каком месте они независимые? Вполне себе зависимые.
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Vladislav Khromov
Old man yells at cloud (c) Simpsons
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