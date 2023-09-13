Главы олимпийских комитетов Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к международным соревнованиям
Главы НОК Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к турнирам.
«Олимпийский спорт – это мощный инструмент, основанный на сильных ценностях: совершенство, уважение и дружба. Но в конкретном случае те решения, которые предлагаются руководящими спортивными органами, неприемлемы для всех спортсменов, поскольку перед ними стоят неприятный выбор и этическая дилемма – соревноваться со спортсменами (из России и Беларуси – Sports.ru) или нет.
Мы признаем решение некоторых международных спортивных федераций не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям любого уровня», – говорится в совместном заявлении президентов национальных олимпийских комитетов (НОК) балтийских стран.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям разрешить россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе.
То есть, когда был Вьетман, Ирак или Югославия все было ок и красота?
Европоцентричность - немного неправильно.
Муж премьер-минимстра спокойно торгует с РФ и она в отставку уходить не хочет.
А с сегоднейшего дня запрет на въезд машин с рос номерами вступил
Плин,достало уже это.
Оставьте вы спортсменов в покое
Мы НАТА не боимся, сказал русский Иван, спрятавшись за печкой в доме, в деревне.