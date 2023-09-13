Зарема о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Респект за откровенность и трезвую оценку ситуации»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Р-Спорт Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова похвалила Валерия Карпина за призыв игрокам уезжать из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) тренер национальной команды признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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18 комментариев

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Хитон
Мостовой согласился, Зарема одобрила.... Что будет дальше, уже страшно
+17
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0mertas626
респект, чо.
хотя казалось бы, такие малахольные персонажи..
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Газонокосильщик Хави
чет даже не раскачивают а шатают уже лодку. эти говорят валить. фанерный руки в стороны разводит при вопросе от журналиста. главный поехал владик кндр продавать за петарды.
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Savarona25
Как всегда общественная реакция оказалась сильно преувеличенной, все спешат отметиться в горячей теме. При этом ничего великого или шокирующего Карпин не сказал. Все что он имел в виду: в условиях изоляции и отсутствия участия международных турниров в интересах игроков (и сборной) для их профессионального роста по возможности уезжать в более сильные чемпионаты и клубы.
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Кирилл.С-Пб
В каждой бочке...🤦
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Тухель
Кругом иноагенты, такими темпами не дай Бог на наши родимые поля вернется гейевропейская ЛЧ и будут снова наших русских парней ставить в уничижительные позы и всячески насмехаться и унижать. Недопустим этого. 12 часовой труд рабочим, 1 неделю отпуска в год крестьянам, фабрики, заводы и футбольные клубы императору.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
А чего это она? )) Валера то всё молчит. Решила с другого бока зайти? Респектом приманить? Игнор сильное оружие. 😊
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Mihei4
Поговаривают, Зарема с Федуном сами устремились на берег лазурный с концами. Вот и респектуют.
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Михон Мясной
У Салиховой больше мужественности, чем у всех футбольных чиновников в России) А заодно - и у подавляющего большинства комментаторов здесь.
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Илья Казаков
Ответ Хитон
Мостовой согласился, Зарема одобрила.... Что будет дальше, уже страшно
Роднина, Валуев и Терюшков, скажут расстрелять Валеру!
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