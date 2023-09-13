Зарема о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Респект за откровенность и трезвую оценку ситуации»

Зарема Салихова похвалила Валерия Карпина за призыв игрокам уезжать из РПЛ.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) тренер национальной команды признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Респект Валерию Карпину за откровенность и трезвую оценку ситуации», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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