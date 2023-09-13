Мичков сделал 2 передачи и заработал на себе удаление в первом матче после перехода в «Сочи» из СКА. Он провел 18 минут на льду в игре с «Северсталью»

Матвей Мичков набрал два очка в первом матче за «Сочи».

Южане обыграли «Северсталь» (5:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата .

18-летний нападающий, перешедший из на правах аренды, записал на свой счет две результативных передачи.

На 43-й минуте поучаствовал в результативной атаке, после которой гол забил защитник Джесси Грэм.

На 57-й минуте Мичков заработал удаление для своей команды, против него нарушил правила Марк Барберио, совершивший подножку. Это большинство южане реализовали, сравняв счет в матче.

Также на 57-й минуте « » вновь получил возможность для реализации большинства – и использовал ее. Мичков отметился результативной передачей, а шайбу забросил Тимур Хафизов.

В этом матче Матвей провел на льду 18 минут и 4 секунды, нанеся два броска по воротам. Также он заблокировал один бросок соперника и совершил один силовой прием.