Мичков сделал 2 передачи и заработал на себе удаление в первом матче после перехода в «Сочи» из СКА. Он провел 18 минут на льду в игре с «Северсталью»
Матвей Мичков набрал два очка в первом матче за «Сочи».
Южане обыграли «Северсталь» (5:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
18-летний нападающий, перешедший из СКА на правах аренды, записал на свой счет две результативных передачи.
На 43-й минуте Матвей Мичков поучаствовал в результативной атаке, после которой гол забил защитник Джесси Грэм.
На 57-й минуте Мичков заработал удаление для своей команды, против него нарушил правила Марк Барберио, совершивший подножку. Это большинство южане реализовали, сравняв счет в матче.
Также на 57-й минуте «Сочи» вновь получил возможность для реализации большинства – и использовал ее. Мичков отметился результативной передачей, а шайбу забросил Тимур Хафизов.
В этом матче Матвей провел на льду 18 минут и 4 секунды, нанеся два броска по воротам. Также он заблокировал один бросок соперника и совершил один силовой прием.
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