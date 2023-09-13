Мичков сделал 2 передачи и заработал на себе удаление в первом матче после перехода в «Сочи» из СКА. Он провел 18 минут на льду в игре с «Северсталью»

Теги Северсталь СКА Филадельфия НХЛ КХЛ Сочи Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков набрал два очка в первом матче за «Сочи».

Южане обыграли «Северсталь» (5:4 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

18-летний нападающий, перешедший из СКА на правах аренды, записал на свой счет две результативных передачи.

На 43-й минуте Матвей Мичков поучаствовал в результативной атаке, после которой гол забил защитник Джесси Грэм.

На 57-й минуте Мичков заработал удаление для своей команды, против него нарушил правила Марк Барберио, совершивший подножку. Это большинство южане реализовали, сравняв счет в матче.

Также на 57-й минуте «Сочи» вновь получил возможность для реализации большинства – и использовал ее. Мичков отметился результативной передачей, а шайбу забросил Тимур Хафизов.

В этом матче Матвей провел на льду 18 минут и 4 секунды, нанеся два броска по воротам. Также он заблокировал один бросок соперника и совершил один силовой прием.

9 комментариев

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bailen
Сегодня было наглядно видно почему Мичков так высоко котировался на драфте и достаточно высоко выбран Филадельфией. Огромное желание. Создавал, отдавал. По-хорошему наглый. И делал результат! Очень выделялся! Нам повезло, что весь сезон будем наблюдать за ним в Сочи, а не в сказочном СКА
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Oleg Olegov
Талантливый парень, ещё и россиянин. Надо СКА обратить на него внимание, Йозе сделает из Матвея бриллиант.
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Tim_My
Чё, к тренеру нормальному попал?
+7
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Георгий Волков
Но не системных…
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ bailen
Сегодня было наглядно видно почему Мичков так высоко котировался на драфте и достаточно высоко выбран Филадельфией. Огромное желание. Создавал, отдавал. По-хорошему наглый. И делал результат! Очень выделялся! Нам повезло, что весь сезон будем наблюдать за ним в Сочи, а не в сказочном СКА
Нам очень повезёт,когда мы его увидим в форме Филадельфии.
+7
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Rio de Janeiro
Я бы выделили весь Сочи и как за межсезонье преобразилась команда после обитания на дне последние 4 сезона.А ведь за первые свои 5 лет в лиге курортники 4 выходили в плей-офф а в 2016 заняли 4 (!!!) место во всей регулярке причём в той праймовой предпхенчанской КХЛ Сорокина, Ковальчука, Радулова, Мозякина, Зарипова, Капризова, Дадонова, Умарка, Зайцева и тд.Рад за местных фанов кто дождался возвращения любимого клуба на надеюсь прежние позиции)
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Oleg Kolesnikov
Еще бы Демидова из этого болота вытянуть.
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Strannix
Ответ Ilya Ilya
Да сейчас, точнее к январю Ротен его вернёт
Согласно регламента, аренда до конца сезона, без права расторжения.
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