Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

Андрей Назаров считает, что драки на льду могут повышать зрелищность в хоккее.

«Накануне посмотрел матчи « » – « » и – « ». Многие ожидали побед хозяев, но заведомые фавориты неожиданно проиграли на домашних площадках. Такое в хоккее случается, но здесь главное, чтобы зрители увидели зрелище и остались довольны.

Вспомните, например, открытие новой арены в Новосибирске и матч между «Сибирью» и «Барысом», завершившийся со счетом 0:0 в основное время и овертайме. Разве это годится и понравится болельщикам? Все-таки хоккей – это не унылый футбол, где счет 0:0 встречается часто и является нормой.

Со своей стороны могу сказать, что в таких случаях однозначно не помешала бы хорошая мужская драка. Если игра не идет и что-то не получается, то обязательно нужно взбодрить ребят, дать им выпустить пар, плюс это хорошая возможность перевернуть ход встречи.

Это в футболе если одного человека коснешься пальцем, то он сразу падает замертво и начинает валяться, а в хоккей играют настоящие мужики, здесь все другое. Драка для них – в порядке вещей», – сказал бывший тафгай и тренер клубов .

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