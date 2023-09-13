Назаров о драках: «В футболе коснешься пальцем – падает замертво, валяется. В хоккей играют настоящие мужики. Если игра не идет, хорошая мужская драка не помешает»

Теги Сибирь Лада СКА Трактор Спартак драки премьер-лига Россия Андрей Назаров КХЛ Барыс Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров считает, что драки на льду могут повышать зрелищность в хоккее.

«Накануне посмотрел матчи «Трактор» – «Лада» и СКА – «Спартак». Многие ожидали побед хозяев, но заведомые фавориты неожиданно проиграли на домашних площадках. Такое в хоккее случается, но здесь главное, чтобы зрители увидели зрелище и остались довольны.

Вспомните, например, открытие новой арены в Новосибирске и матч между «Сибирью» и «Барысом», завершившийся со счетом 0:0 в основное время и овертайме. Разве это годится и понравится болельщикам? Все-таки хоккей – это не унылый футбол, где счет 0:0 встречается часто и является нормой.

Со своей стороны могу сказать, что в таких случаях однозначно не помешала бы хорошая мужская драка. Если игра не идет и что-то не получается, то обязательно нужно взбодрить ребят, дать им выпустить пар, плюс это хорошая возможность перевернуть ход встречи.

Это в футболе если одного человека коснешься пальцем, то он сразу падает замертво и начинает валяться, а в хоккей играют настоящие мужики, здесь все другое. Драка для них – в порядке вещей», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ

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21 комментарий

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Очки Дани Алвеса
Если у тебя что-то не получается, просто разнеси хлебучку сопернику. Окей, пар вы выпустите, но как встречу-то перевернёте?
Неандертальство какое-то, можно еще по болельщикам клюшкой пару раз, че они лыбятся, когда игра не прёт
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Ninjah
в хоккее это не драки, а представление. всегда смешно смотреть, как судьи сначала катаются вокруг, дают показать шоу и потом разнимают)
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Алексей Филиппов
Ну да, им хоть как то надо народ привлекать, скоро по пути медиа футбола пойдут такими темпами
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Artem Piatkov
По-моему это в баскетболе "пальцем тронул = фол"

А в футболе частенько и очень грубые подкаты бывают
Неймар не даст соврать, ломали порой очень жутко
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Артем Гладских
тренер кхл
яснотутвсепонятно
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Alexander Tryapyshko
только вот в футболе игроки не ссут и играют без касок
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Михо
Назаров в драках толк знает, шорох наводил в НХЛ) но в хоккее удаление временное, в футболе до конца матча как минимум и потом дисква, есть разница. Хотя валяются футболисты конечно часто не по делу, подражая Неймару и таким же. Сам видел тренировку в детской школе, пацан после небольшого контакта свалился точно как Ней и катался, тренер подошел пнул его ласково и он вскочил побежал со смехом😃
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Total_90
Марсело не валялся когда его ткнул пальцем Роналду!
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Digger86
Любую проблему можно решить цивилизованным способом. Без неандертальского мордобоя
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Антон Орехов
Футболисты более атлетичны и выносливы в отличие от ленивых толстых хоккеистов.
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Артем Гладских
Ответ Экспертное мнение
Пальцем тронул - фол, это скорее про знаменитого футболиста Криштиану Роналду, думаю многие знают такого, двадцать лет подряд симуляции и нырков от дуновения ветра.
вы че? приведите пример симуляции криша.
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Midsommersangen
Ответ Aleksey Yashin
"Все-таки хоккей – это не унылый футбол, где счет 0:0 встречается часто и является нормой" У нас футбол не в забитии голов заключается, такое знать надо
А в чём?
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gukmamop
Ответ Midsommersangen
А в чём?
это классика, это знать надо
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Alex1104
Ответ Alexander Tryapyshko
только вот в футболе игроки не ссут и играют без касок
Шайба попадает гораздо более болезненно
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Ответ Total_90
Марсело не валялся когда его ткнул пальцем Роналду!
марсело получал удовольствие
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