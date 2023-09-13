«Карпин – предатель родины. Его надо привлечь к ответственности за такое». Пономарев о совете тренера сборной России уезжать из РПЛ

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Валерий Карпин Владимир Алексеевич Пономарев Матч ТВ Футбол

Владимир Пономарев назвал Валерия Карпина предлателем родины.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.

Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость», – сказал бывший футболист сборной СССР.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

206 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bugoga
Мам, дед опять не выпил таблетки
+298
-14
+284
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eugn_eugn
Тебя в ПНД привлечь надо скорее
+250
-9
+241
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артур Григорян
не понимаю дебилов которые так воспринимают слова Карпина так ....
он тренер сборной а сборной полезно когда ее игроки играют в лучших чемпионатах ! Пример Головина на лицо
+205
-8
+197
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Леван Мкртчян
Ответ bugoga
Мам, дед опять не выпил таблетки
Скорее наоборот, им ,похоже , какие-то особые таблетки прописали с весны 2022 и они вообще не пропускают их приём
+135
-9
+126
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
summer-winter
Ответ Артур Григорян
не понимаю дебилов которые так воспринимают слова Карпина так .... он тренер сборной а сборной полезно когда ее игроки играют в лучших чемпионатах ! Пример Головина на лицо
проблема только в том,что 90% сегодняшних игроков сборной даже близко по потенциалу не ровня Головину, их уровень как раз РПЛ. Такие как Пономарев, это люди с крайне ограниченным мышлением, для них поражения это прежде всего тренирские недочёты, а то, что у нас практически ни один игрок, кроме разве что Головина и Пиняева не может обыграть один в один он этого не видит.
+56
-2
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Serpen
Идеальный комментарий: "и в чём он не прав?"

Адекватные подумают, что речь про Карпина
Неадекватные подумают, что речь про Пономарева
+40
-3
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
да что уж там. четвертовать на Красной площади. ишь, что выдумал
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей К
Какая же дрянь упоминать где родился и воспитывался. Ещё хуже назвать предателем Родины... (
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Родина и власть это разные берега
+29
-3
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
S1rAlex
О, целые сутки ждали темника)) ща шавки накинутся на Валеру, который сказал на 100% верные вещи
+27
-3
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дядя ТУРА
классика пошла.
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дональд Сабвейский
Омг, какая проникновенная речь) Деду только дай волю, он бы и сталинские тройки и ГУЛАГ однозначно возродил бы, а там уже с так называемыми "предателями Родины" Разговор короткий!
+15
-1
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Neclerque
И в чем Карпин неправ?

Что тут ловить в РПЛ?

Я бы таких популистов проверял на наличие вторых паспортов и активов в недружественных странах - обычно по таким активистам больше всего вопросов
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Oleg Olegov
Если и уезжать из РПЛ, то только в сильный авторитетный чемпионат. в ФНЛ.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Norik
Ответ Артур Григорян
не понимаю дебилов которые так воспринимают слова Карпина так .... он тренер сборной а сборной полезно когда ее игроки играют в лучших чемпионатах ! Пример Головина на лицо
Смешно,прямо в чём обвиня
ют-Он от чистого сердца желает всем продолжения карьеры в "топ" лигах !!! Уезжат не значит убегать-через это и ОН сам прошёл и чувствует гораздо лучше всяких футдемогогов !!!
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sobachkin
Ответ Pushkin_CR7
Комментарий удален модератором
Поэтому дети чиновников учиться в ВУЗах Европы
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mykytka
Предатели родины ведут страну во мрак, а Карпин дело говорит.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Деточкин не просто вор. Он хуже! Он бандит! Его надо судить за бандитизм со взломом!
©
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ftul
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ bugoga
Мам, дед опять не выпил таблетки
Сказала Валиева
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
daniil_35
Карпин как раз хочет, чтобы игроки прогрессировали и играли в сборной на хорошем уровне, поэтому и дал честную и очевидную рекомендацию. Ну как такими можно быть? Ладно Медведев играет дурака, чтобы вслед за Пригожиным не отправится, но эти-то куда лижут?
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Ответ bugoga
Мам, дед опять не выпил таблетки
Как вы задолбали с этими одинаковыми комментариями. Под каждой новостью про маразматиков совковых обязательно кто-то напишет про таблетки. Совсем что ли фантазии нет?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей К
Ответ igor.igorev
Комментарий скрыт
не вижу связи... (
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Unshpengler
Карпин все верно сказал. Вот он пукананы лизоблюдам поджог))
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
Ответ Sobachkin
Родина и власть это разные берега
Жопа президента- островок между ними
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даниил К
У нас есть игроки уровня лиг поменьше чем топ 5, но тоже отличные, типа Недерландов, Португалии, проблема в том что наши игроки не поедут туда с такими зарплатами.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий