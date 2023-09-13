«Карпин – предатель родины. Его надо привлечь к ответственности за такое». Пономарев о совете тренера сборной России уезжать из РПЛ
Владимир Пономарев назвал Валерия Карпина предлателем родины.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.
«Карпин – предатель родины! Как может человек, который работает со сборной России, заявлять такие вещи? Его сразу надо привлечь к ответственности за такое. Посмотрим, как РФС расценит это безобразие. Это вопиющее высказывание и самое настоящее предательство родины.
Я понимаю, что Карпин родился в Эстонии. Но все равно он же воспитывался и играл в Советском Союзе, в России. И после этого он предлагает уезжать из нашей страны, я даже не мог подумать, что он может выдать такую глупость», – сказал бывший футболист сборной СССР.
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он тренер сборной а сборной полезно когда ее игроки играют в лучших чемпионатах ! Пример Головина на лицо
Адекватные подумают, что речь про Карпина
Неадекватные подумают, что речь про Пономарева
Что тут ловить в РПЛ?
Я бы таких популистов проверял на наличие вторых паспортов и активов в недружественных странах - обычно по таким активистам больше всего вопросов
ют-Он от чистого сердца желает всем продолжения карьеры в "топ" лигах !!! Уезжат не значит убегать-через это и ОН сам прошёл и чувствует гораздо лучше всяких футдемогогов !!!
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