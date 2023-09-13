«МЮ» будет получать рекордные 60 млн фунтов в год по спонсорскому контракту с Qualcomm. Сделка обошла соглашение «Реала» и Emirates

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига бизнес рекорды деньги Футбол

Контракт «Манчестер Юнайтед» с Qualcomm станет рекордным в мировом футболе.

Ранее стало известно, что производитель мобильных процессоров Qualcomm будет титульным спонсором «МЮ». С сезона-2024/25 на передней части формы будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.

Как сообщает The Telegraph, спонсорский контракт будет приносить «Манчестер Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год, что является рекордом в мировом футболе. Ранее крупнейшим спонсорским контрактом считалось соглашение «Реала» с авиакомпанией Emirates.

Срок действия спонсорского контракта при этом не уточняется.

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52 комментария

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Elik1989
На сегодняшний день выступления МЮ оставляют желать лучшего, но в качестве бренда они все так же сильны, без сомнений.
+46
-3
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deadjoker
Уникальный клуб конечно. Спортивных достижений нет уже очень долго, периодически происходит дом 2 внутри команды, а спонсорские контракты все растут и растут
+28
-3
+25
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MU4evainmyheart!!!
Ответ Elik1989
На сегодняшний день выступления МЮ оставляют желать лучшего, но в качестве бренда они все так же сильны, без сомнений.
Если так дела пойдут, то и этого лишаться. Хотя так говорят уже почти 10 лет. МЮ и нам, фанам, нужны уже громкие победы. Слишком долго уже заждались.
+24
-3
+21
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Ansu Fati
Ответ Elik1989
На сегодняшний день выступления МЮ оставляют желать лучшего, но в качестве бренда они все так же сильны, без сомнений.
Думаю за это % от сделок со спонсорами они должны Сэру Алексу Фергюсону)
+20
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+20
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Мукунку хороший
Глейзеры: нам 59.. на нужды клуба 1..
+15
-1
+14
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Today I feel Qatari
Даже на трансфер ноунейма из Дании с 9 голами за карьеру не хватит
+21
-13
+8
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Roman
Ответ Today I feel Qatari
Даже на трансфер ноунейма из Дании с 9 голами за карьеру не хватит
Да и на Антоню не нашкребут
+7
0
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laudrup
Ответ Today I feel Qatari
Даже на трансфер ноунейма из Дании с 9 голами за карьеру не хватит
Посмотрю, что ты запоёшь, когда этот датчанин начнёт забивать.
+8
-2
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Today I feel Qatari
Ответ haymaker
не могу понять этот ход со стороны Qualcomm. Зачем рекламировать на широкую аудиторию то, о чем 99% населения не имеет представления? Sharp понятно, Vodafone понятно для чего это делали - миллионы простых юзеров этот логотип потом дома или в телефоне будут наблюдать. А snapdragon - откровенно гиковский бренд. Он крутой, но нахрена о нем знать домохозяйке? Еще бы aptX HD рекламировали.
Люди сейчас не настолько тупые как ты думаешь, название проца чуть ли не первой строчкой идет в любых характеристиках смартфонов на сайтах магазинов. А те кто не знают, те увидев это слово на футболке МЮ, заинтересуются и загуглят и потом когда будут выбирать телефон зацепятся за знакомое слово и купят телефон именно с этим камнем. Повышаемость узнаваемости бренда именно так и работает
+4
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Born is the King
Ответ Ansu Fati
60 рекорд? А как же Барселона и Спотифай с 75 млн €, что равноценно 65 млн £? https://www.sports.ru/amp/post/3009382/
57 млн евро. 48 млн в фунтах.Там и близко не такие цифры

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2022/04/01/6246f94ce2704ef19d8b45bd.html
+5
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basfhavsfh basfhavsfh
Величайший клуб в Англии
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Alien
магия бренда
что бы не происходило Реал, Барса, и МЮ - три самых популярных клуба в мире
+6
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Kubinec_
Ответ deadjoker
Уникальный клуб конечно. Спортивных достижений нет уже очень долго, периодически происходит дом 2 внутри команды, а спонсорские контракты все растут и растут
бренд апл решает
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QWertY
Дедушка Ферги оставил великое наследие
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trlkam
Ответ deadjoker
Да, но у ливера например со спортивной точки зрения все сильно лучше, а спонсорские контракты сильно хуже.
Судя по последнему сезону не скажешь
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Romanian_Daddy
Ответ deadjoker
Да, но у ливера например со спортивной точки зрения все сильно лучше, а спонсорские контракты сильно хуже.
1 титул АПЛ за 32 года? Согласен, получше все
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haymaker
не могу понять этот ход со стороны Qualcomm. Зачем рекламировать на широкую аудиторию то, о чем 99% населения не имеет представления? Sharp понятно, Vodafone понятно для чего это делали - миллионы простых юзеров этот логотип потом дома или в телефоне будут наблюдать. А snapdragon - откровенно гиковский бренд. Он крутой, но нахрена о нем знать домохозяйке? Еще бы aptX HD рекламировали.
+1
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Максим Семин
Главное, чтобы не тротлили
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Today I feel Qatari
Ответ laudrup
Посмотрю, что ты запоёшь, когда этот датчанин начнёт забивать.
Я имел неудовольствие наблюдать его против Сан-Марино. Ну тех самых, которым обычно забивает вся скамейка запасных, включая массажистов. Вайбы Ваута Вегхорста не покидали меня. Эталонный поленец. Надеюсь хоть 7хаг хорошо на нем нагрелся, иначе зачем это все?
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TravenS
Ответ v.belorussky
Ага, вот не понимаю я эти довольно скромные по сути спонсорские контракты при таком перегретом трансферном рынке и безумно раздутых зарплатных ведомостях в футболе.
А кто даст больше? Раздутые рынки сейчас в футболе, а не в сфере действия спонсоров...
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Фут.Боль
Красные снапдрагоны.
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бацко нановша
Вот так это работает Матыцин.
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Stretford End
Ответ Ansu Fati
60 рекорд? А как же Барселона и Спотифай с 75 млн €, что равноценно 65 млн £? https://www.sports.ru/amp/post/3009382/
разве спотифай это титульный спонсор Барсы?
+1
0
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munchen_fest
Ответ Стахович
Реал получает 70 млн евро чистыми,а с бонусами может доходить до 80.Так что это влажные мечты англичан
или твои влажные мечты
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deadjoker
Ответ Kubinec_
бренд апл решает
Да, но у ливера например со спортивной точки зрения все сильно лучше, а спонсорские контракты сильно хуже.
+3
-2
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