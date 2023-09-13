Контракт «Манчестер Юнайтед» с Qualcomm станет рекордным в мировом футболе.

Ранее стало известно, что производитель мобильных процессоров Qualcomm будет титульным спонсором «МЮ». С сезона-2024/25 на передней части формы будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.

Как сообщает The Telegraph, спонсорский контракт будет приносить « » 60 миллионов фунтов в год, что является рекордом в мировом футболе. Ранее крупнейшим спонсорским контрактом считалось соглашение « » с авиакомпанией Emirates.

Срок действия спонсорского контракта при этом не уточняется.

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