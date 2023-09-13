«МЮ» будет получать рекордные 60 млн фунтов в год по спонсорскому контракту с Qualcomm. Сделка обошла соглашение «Реала» и Emirates
Контракт «Манчестер Юнайтед» с Qualcomm станет рекордным в мировом футболе.
Ранее стало известно, что производитель мобильных процессоров Qualcomm будет титульным спонсором «МЮ». С сезона-2024/25 на передней части формы будет размещен логотип Snapdragon – системы на кристалле, включающей процессорные и графические ядра, модули связи и иные элементы.
Как сообщает The Telegraph, спонсорский контракт будет приносить «Манчестер Юнайтед» 60 миллионов фунтов в год, что является рекордом в мировом футболе. Ранее крупнейшим спонсорским контрактом считалось соглашение «Реала» с авиакомпанией Emirates.
Срок действия спонсорского контракта при этом не уточняется.
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