Самедов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Возможность играть за границей – здорово. Сейчас Турция сильнее РПЛ»

Александр Самедов согласен с Валерием Карпиным, который советует уезжать из РПЛ.

После товарищеского матча между и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из , даю совет».

«Согласен, если есть возможность ехать и играть за границей, то это здорово. Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства.

Мне кажется, даже чемпионаты Сербии и Турции дают что‑то, первый неплохой и игра в еврокубках, второй сейчас сильнее нашего», – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Динамо».

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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