Самедов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Возможность играть за границей – здорово. Сейчас Турция сильнее РПЛ»
Александр Самедов согласен с Валерием Карпиным, который советует уезжать из РПЛ.
После товарищеского матча между Катаром и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».
«Согласен, если есть возможность ехать и играть за границей, то это здорово. Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства.
Мне кажется, даже чемпионаты Сербии и Турции дают что‑то, первый неплохой и игра в еврокубках, второй сейчас сильнее нашего», – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Динамо».
«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
По факту в Европе рпл во половине второй десятки, если учитывать вторые по силе лиги тоже
Думаю, что пока все будут ходить с телефонами - столько играющих, как в Союзе никогда не будет.