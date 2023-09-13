Самедов о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Возможность играть за границей – здорово. Сейчас Турция сильнее РПЛ»

Теги Ростов Александр Самедов премьер-лига Россия Сборная России по футболу возможные трансферы Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Матч ТВ Футбол

Александр Самедов согласен с Валерием Карпиным, который советует уезжать из РПЛ.

После товарищеского матча между Катаром и Россией (1:1) главный тренер сборной заявил: «Уровень чемпионата упал, проблема с мотивацией есть. Кто может – уезжайте из РПЛ, даю совет».

«Согласен, если есть возможность ехать и играть за границей, то это здорово. Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства.

Мне кажется, даже чемпионаты Сербии и Турции дают что‑то, первый неплохой и игра в еврокубках, второй сейчас сильнее нашего», – сказал бывший игрок «Локомотива» и «Динамо».

«Кто может уехать – уезжайте, даю совет». Цитата дня – посыл Валерия Карпина

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15 комментариев

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Валера, уходи!!!
вот я по себе сужу, я тут со своим мастерством в деревне получаю $4к, сейчас ко мне придут и скажут поехали в Москву например на $3к, да даже если на $5к позовут - скажут работы в "5 раз" больше, мастерства необерешься - да зачем оно мне надо? вкалывать больше - получать меньше (даже 5-6кк в Mоскве это меньше чем мои 4к в деревне)
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ТимТалер
Самедов рос мастерством в топ-лигах )
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Валера, уходи!!!
а на кой оно нужно это мастерство, если и тут без мастерства хорошо кормят?
+4
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Akhor100
А конечная цель всего этого роста какая? Если перспективный игрок в РПЛ, то всё понятно - я хожу на стадион и наслаждаюсь его игрой. Ну уедет от в Турцию, ну, допустим, вырастет. И что дальше? Сборная не играет. Порадуемся за турков, что они наслаждаются хорошим футболом и сильным чемпионатом. Что-то в этой схеме не так
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бацко нановша
Ответ Валера, уходи!!!
вот я по себе сужу, я тут со своим мастерством в деревне получаю $4к, сейчас ко мне придут и скажут поехали в Москву например на $3к, да даже если на $5к позовут - скажут работы в "5 раз" больше, мастерства необерешься - да зачем оно мне надо? вкалывать больше - получать меньше (даже 5-6кк в Mоскве это меньше чем мои 4к в деревне)
Скоро все закончится.
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инок
Поколение 90-х массово свалившее за рубеж, провалило половину отборов к чемпионатам и не выходило из группы, попадая на них. Домашние из РПЛ с Шавой во главе взяли бронзу. Как то так...
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Tigo_Volchara93
Сейчас много лиг сильнее рпл
По факту в Европе рпл во половине второй десятки, если учитывать вторые по силе лиги тоже
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Сибирский литовец
футболистов мало, один Головин на всю страну, я посмотрел первый тайм с Катаром, какие все медленные на его фоне... Где массовый футбол?
Думаю, что пока все будут ходить с телефонами - столько играющих, как в Союзе никогда не будет.
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Полосатый Октобус*)
Ответ бацко нановша
Уберите из РПЛ Спартак и смотреть вообще нечего будет.
Это как из цирка убрать клоунов?
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бацко нановша
Ответ Полосатый Октобус*)
Это как из цирка убрать клоунов?
Не путайте Спартак с руководством РПЛ и зВенитом.
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Владислав Бондарчук
Ответ Валера, уходи!!!
вот я по себе сужу, я тут со своим мастерством в деревне получаю $4к, сейчас ко мне придут и скажут поехали в Москву например на $3к, да даже если на $5к позовут - скажут работы в "5 раз" больше, мастерства необерешься - да зачем оно мне надо? вкалывать больше - получать меньше (даже 5-6кк в Mоскве это меньше чем мои 4к в деревне)
Предлагаешь снизить тебе кки?
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Михаил Хромаков
Ответ инок
Поколение 90-х массово свалившее за рубеж, провалило половину отборов к чемпионатам и не выходило из группы, попадая на них. Домашние из РПЛ с Шавой во главе взяли бронзу. Как то так...
где ж все эти домашние пропадают с 2008 года. Что б они делали без Черышева в 2018, да и вчера Головин смотрелся как игрок с другой планеты
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IlyaGrain
Ответ Akhor100
А конечная цель всего этого роста какая? Если перспективный игрок в РПЛ, то всё понятно - я хожу на стадион и наслаждаюсь его игрой. Ну уедет от в Турцию, ну, допустим, вырастет. И что дальше? Сборная не играет. Порадуемся за турков, что они наслаждаются хорошим футболом и сильным чемпионатом. Что-то в этой схеме не так
Не так в схеме , потому что у тебя всё вертится вокруг тебя-болельщика , а у футболистов, в реальности, вокруг себя-футболиста 🤷🏻‍♂️😀
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