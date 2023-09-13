Солдатенков о критике сборной России: «Болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране»

Александр Солдатенков с пониманием относится к критике в адрес сборной России.

Вчера сборная России сыграла вничью с (1:1). Счет на 90-й минуте сравнял .

У команды Валерия Карпина одна победа и пять ничьих за последние семь матчей.

«Думаю, что критику сборной России со стороны болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране. Даже не знаю, что ответить.

Думаю, если бы кому-то сборная была безразлична, то сюда бы не приезжали. Сказали бы, что травма, – и все», – заявил защитник сборной России и « ».

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