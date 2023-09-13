Солдатенков о критике сборной России: «Болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране»
Александр Солдатенков с пониманием относится к критике в адрес сборной России.
Вчера сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Счет на 90-й минуте сравнял Солдатенков.
У команды Валерия Карпина одна победа и пять ничьих за последние семь матчей.
«Думаю, что критику сборной России со стороны болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране. Даже не знаю, что ответить.
Думаю, если бы кому-то сборная была безразлична, то сюда бы не приезжали. Сказали бы, что травма, – и все», – заявил защитник сборной России и «Крыльев Советов».
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Более того, это даже не соревнование, а открытая тренировка. Как раз соревноваться они ни с кем не могут.
Разве? Все начальники убеждают нас, что все отлично в стране.
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