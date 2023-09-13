Солдатенков о критике сборной России: «Болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Сборная Катара по футболу Чемпионат.com Александр Солдатенков Футбол

Александр Солдатенков с пониманием относится к критике в адрес сборной России.

Вчера сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1). Счет на 90-й минуте сравнял Солдатенков.

У команды Валерия Карпина одна победа и пять ничьих за последние семь матчей.

«Думаю, что критику сборной России со стороны болельщиков можно понять. Сейчас тяжелая ситуация в стране. Даже не знаю, что ответить.

Думаю, если бы кому-то сборная была безразлична, то сюда бы не приезжали. Сказали бы, что травма, – и все», – заявил защитник сборной России и «Крыльев Советов».

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35 комментариев

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Дмитрий
Солдатенкова за дискредитацию привлечь. Вождь каждый день докладывает-удои растут, уборочная в разгаре, иноземцы загибаются.
+74
-14
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Анюточка Колыханова
А что случилось, кто виноват, что в стране тяжёлая ситуация?
+58
-18
+40
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mars
Ответ Анюточка Колыханова
А что случилось, кто виноват, что в стране тяжёлая ситуация?
коварный Запад, нам же так говорят
+35
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Kit244098
А что, это кто-то ещё смотрит? Не всё ли равно, как они там сыграли? Спортивного значения эта котовасия вообще не имеет. Какая мне разница, интересы каких агентов лоббирует Валера или же насколько бездарен, как тренер, Онопко? Гори они всё синим пламенем. Особенно, когда параллельно проходит отбор к Евро? Там футбол, а здесь пародия на него))
+31
-3
+28
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Ихарь Окенфэйлов
Четверть века одна и то же. "Это был тяжёлый год..."
+25
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9wkbc9rjcb
В стране да тяжелая, у ногомячистов полная малина, деньгами государства осыпаны во весь рост, их вызвали поиграть опять же за деньги государства, а у них мотивации нет, полнейший абсурд, легкие должны были оставить на поле, и кланяться все болельщикам в ноги, ну как то так было бы правильно.
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Russ Ivan
Как тяжелая ситуация в стране сказывается на футболистах, по ночам заставляют окопы капать? Раз надел майку сборной России, выходи и бейся, как последний раз, порадуй людей в тяжелой ситуации, а не вату катай!
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arspurs9
Ответ Streetbor
футболисты сборной России, чуть ли не единственные спортсмены, кто может соревноваться с другими иностранцами, но играете в полноги. Отсюда и критика.
Откуда информация про чуть ли не единственные?
Более того, это даже не соревнование, а открытая тренировка. Как раз соревноваться они ни с кем не могут.
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Streetbor
футболисты сборной России, чуть ли не единственные спортсмены, кто может соревноваться с другими иностранцами, но играете в полноги. Отсюда и критика.
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Data Architector
"Тяжелая ситуация в стране" - это плохая работа пропаганды...
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Паук, вощем-та!
У причины этой тяжелой ситуации есть конкретное имя и фамилия, это всего лишь один человек и такой трэш для целого народа.
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Dolphin Alex
Тяжёлая ситуация.. но "великий геополитик", находящийся 3-ий десяток у власти, конечно же здесь не при чем. Это ната...
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Паломей Корзинкин
"Сейчас тяжелая ситуация в стране."
Разве? Все начальники убеждают нас, что все отлично в стране.
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Olajuvon
Странно, а по телеку говорят что в стране полный порядок! На бронепоезде друг Ким прибыл!
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arspurs9
О какой критике? Всем все равно на нынешний цирк под названием сборная
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Петроград
Ответ Заяцволк
Почему ситуация в стране тяжелая ? В чём заключается тяжесть ? Да, есть 12+/-% бедности, тачки сильно подорожали, как бы неприятно. Но это разве "тяжелое" ? Самим-то не смешно ? )
А что тогда "тяжёлое"?
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AMORR 987
Ответ Lyelik
Седьмым составом криво сыграли, а причитаний.. Бургеры как-то бразильцам 7:1 влетел, и не чё. Это спорт.
Головин, Сафонов, Джикия, Чалов 7 состав)
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Александр Сачков
А при чем тут ситуация в стране? Когда другие страны проигрывают, их игроков тоже критикуют.
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Артем Гладских
и что? сво не должно влиять на игру сборной РФ.
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Артем Гладских
Ответ Mbest77
Кто это?
солдатенков
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Dimas1980
Вспоминаю греков на евро 2012, после победу над нашими. В Греции кризис был финансовый. Там тоже игрок говорил о тяжёлой ситуации в стране, только он это назвал причиной почему они выкладывались по полной и почему им важно было победить
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KMR
Тяжелая? Паровоз вперёд летит...
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nolan_90
Ответ Анюточка Колыханова
А что случилось, кто виноват, что в стране тяжёлая ситуация?
Байден!
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Александр Сачков
Ответ nolan_90
Байден!
Это кто так говорит, что Байден?
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igor.igorev
Какая тяжёлая ситуация в стране? Что несёт этот кривоногий?
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