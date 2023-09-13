Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Ничего нового не сказал. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? РПЛ держится на искусственных зарплатах»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слова Валерия Карпина.

После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.

«Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе.

Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах. Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем.

Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», – сказал экс-игрок «Спартака».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
hulk&boloto
Ответ Двоечник
Мост впервые согласился с Валерой
Он не мог не соглашаться с тем, кто играл в футбол, читайте классику от Мостового на спортсе...
+43
0
+43
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Газонокосильщик Хави
Короче понятно. Раз мост согласился с Валерой. Скоро конец света. Антарктида растает. Вулканы замёрзнут
+34
-3
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Монсеньор Мартинес
Мостовому никто и никогда ничего нового не скажет, потому что все буквы давным давно всем известны, и все слова уже составлены
+23
0
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двоечник
Мост впервые согласился с Валерой
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Ответ Двоечник
Мост впервые согласился с Валерой
Валера сотку чеканит
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыло советов
Ну против Царя депутаты не пойдут
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artuom Batishev
Ответ Evgeny Trifonov
в 90ые сколько человек играло в Европе.Толку то. Что там сборная Сашка навыигрывала?
Не нужно сравнивать те года и теперешние. Тогда и тренера лучше игроков обучали, и (что еще более важное) - зарплат таких небыло. Многие хотели чего-то добиться и потому прогрессировали.

А теперь зарплату сразу большую дают, молодые ребята начинают шиковать... и 95% в итоге тупо забивают на прогресс.

К этому добавляется деградация всего чемпионата, что неизбежно... И в результате даже те единицы, которые пытаются стать лучше, топчутся на месте.

Вот тем, кто хочет чего-то добиться, кому нужны не только деньги - следует уезжать в более сильные чемпионаты.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Men77
Тут еще смотря с какой стороны смотреть. Понятно, что уезжать как Головин это хорошо, но их особо никто туда не зовет. А ехать как Кузяев , понижением ЗП в 5- 10 раз мало кто хочет, и то не факт что их позовут даже на таких условиях.
Сами Мостовой и Карпин уезжали в т.ч. из за больших денег. А так , никто не спорит, что уезжать хотя бы в крепкий середняк топ 5 лучше, чем сидеть в рпл.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mean machine/
Может, посмотреть правде в глаза и признать, что никто на Западе не станет платить этим посредственностям столько денег? И вспомнить, почему им вдруг стали платить такие деньги здесь?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
лицемерный гнус
Ответ Сергей Бычков
Ну и? Уехали в европу, а дальше то что???
Прогресс для футболиста, а не деградация в РПЛ.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mike 60
Ответ belikovda.90
Напомню, что Царя из сборный выкинули, а Валера провалился и пропустил много турниров. Хотя такие имена были на бумаге
Елы- палы, да причем здесь Царь, Валера и сборная ? Тему вопроса видел?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jean_M
Ответ Spaten
Валера сотку чеканит
А ещё обыгрывает двоих и бьёт в девятку
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
svyatmtk0
Ответ Luneville
Знаете, я каждый раз когда хожу в туалет думаю: а что, если каждый из нас сорвёт бумажку с рулона туалетной бумаги и мы, собравшись вместе, соберём множество использованных листов в один, повесим это на стену и скажем, что это ветка по высказыванию Карпина, то кто-нибудь заметит разницу? ТОЛЬКО СЕРЬЁЗНЫЕ ОТВЕТЫ. Фанат Композита
Я ТАК СОГЛАСЕН БЛИН ВОТ НЕ ПИШУ ПЛОХИХ СЛОВЕЧЕК!!!

Dixi Dendi
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ohotn1k
Ответ Сергей Бычков
Ну и? Уехали в европу, а дальше то что???
комбо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрій Джонс
мб Мостовой думает, что Сельта в РПЛ?) а если без сарказмов, то каждый должен стараться, чтобы попасть в клуб покруче: покруче по деньгам, покруче по уровню, покруче для развития. РПЛ норм сейчас, но даже 100 лямов игроку не дадут ему силы игры в той же АПЛ или ЛЧ, а может ему будет хорошо и в РПЛ. Чисто человеческий фактор, а не "предал", "засрал", "ушел неблагодарно" и тд. хз , как-то так
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Luneville
Знаете, я каждый раз когда хожу в туалет думаю: а что, если каждый из нас сорвёт бумажку с рулона туалетной бумаги и мы, собравшись вместе, соберём множество использованных листов в один, повесим это на стену и скажем, что это ветка по высказыванию Карпина, то кто-нибудь заметит разницу? ТОЛЬКО СЕРЬЁЗНЫЕ ОТВЕТЫ. Фанат Композита
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дед Щукарь порожняк не гонит
Даже тут жаба придушила, что Валера озвучил. Какой же мелочный этот Мост.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий