Мостовой о совете Карпина уезжать из РПЛ: «Ничего нового не сказал. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? РПЛ держится на искусственных зарплатах»
Александр Мостовой прокомментировал слова Валерия Карпина.
После товарищеского матча сборных России и Катара (1:1) Карпин признал проблемы игроков с мотивацией и рекомендовал российским футболистам уезжать в зарубежные лиги.
«Слова Карпина – не новость для нашего футбола. Я уже несколько лет говорю об этом. Сколько можно топтаться на месте и деградировать? Надо уезжать и хоть почувствовать себя нормальным футболистом в Европе.
Нужно прикладывать все силы, чтобы уехать. РПЛ пока держится только на искусственных и завышенных зарплатах. Чем больше наших уедет, тем лучше для сборной в будущем.
Так хоть сможем конкурировать с Египтом и Катаром. А Карпин ничего нового не сказал. Понимающие люди давно говорили об этом», – сказал экс-игрок «Спартака».
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А теперь зарплату сразу большую дают, молодые ребята начинают шиковать... и 95% в итоге тупо забивают на прогресс.
К этому добавляется деградация всего чемпионата, что неизбежно... И в результате даже те единицы, которые пытаются стать лучше, топчутся на месте.
Вот тем, кто хочет чего-то добиться, кому нужны не только деньги - следует уезжать в более сильные чемпионаты.
Сами Мостовой и Карпин уезжали в т.ч. из за больших денег. А так , никто не спорит, что уезжать хотя бы в крепкий середняк топ 5 лучше, чем сидеть в рпл.
Dixi Dendi