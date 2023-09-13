Юрий Жирков: «Российские клубы могли бы ЛЕ выиграть, если бы не отстранение. Почему бы ЛК не взять?»

Юрий Жирков считает, что российские клубы могли бы выиграть еврокубок.

– Ваше поколение футболистов было более талантливым, чем нынешние ребята. Почему?

– Тяжело сказать. Молодые ребята, как вы и сказали, нигде не играют. Им негде себя показать. О чем можно говорить? Если бы они сейчас играли отборочные на чемпионат мира и обыгрывали бы команды, можно было бы говорить обратное.

– Вы верите, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы? Или даже Лигу чемпионов?

– Сейчас есть третий кубок – Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем, – сказал бывший игрок «Зенита», ЦСКА и сборной России.

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