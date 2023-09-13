Юрий Жирков: «Российские клубы могли бы ЛЕ выиграть, если бы не отстранение. Почему бы ЛК не взять?»

Теги Юрий Жирков премьер-лига Россия Лига Европы УЕФА Лига Конференций УЕФА Футбол

Юрий Жирков считает, что российские клубы могли бы выиграть еврокубок.

– Ваше поколение футболистов было более талантливым, чем нынешние ребята. Почему?

– Тяжело сказать. Молодые ребята, как вы и сказали, нигде не играют. Им негде себя показать. О чем можно говорить? Если бы они сейчас играли отборочные на чемпионат мира и обыгрывали бы команды, можно было бы говорить обратное.

– Вы верите, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы? Или даже Лигу чемпионов?

– Сейчас есть третий кубок – Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и Лигу Европы выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем, – сказал бывший игрок «Зенита», ЦСКА и сборной России.

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27 комментариев

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Ебздрогыч
Да и лигу чемпионов Зенит мог спокойно выиграть, если бы из группы выходил
+55
-6
+49
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ygcn5c2ty9
тут нужна классика: если бы не этот мяч е*учий, вообще бы всех в еврокубках вынесли
+31
-1
+30
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Roman
Ответ Ебздрогыч
Да и лигу чемпионов Зенит мог спокойно выиграть, если бы из группы выходил
Если бы Брюгге и Мальме не существовало
+25
-6
+19
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Красная стрела
Да ладно. Отлетели от грузинских и израильских команд уже. Поимели бы и в Лк🤷‍♂️
+15
-2
+13
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T622222
Пьет видимо….
+13
-5
+8
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alexey alexeev
если бы у бабушки были полoвыe органы дедушки, то она была бы дедушкой (с) Гeoстратег
+8
-1
+7
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tolstiy
если бы не отстранение, то и лч, и чм, да и евро бы точно взяли...
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Мукунку хороший
Ответ T622222
Пьет видимо….
Под мухоморы..
+5
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m1t9
после анжи называю его Юрен Жиркоев
+5
-1
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KMR
Ага. Видели места его клуба до бана
+4
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Maxim Dmitrievskiy
Дед, пей таблетки, а то получишь по жепе
+5
-2
+3
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Мукунку хороший
Юра,привет тебе от бабушки..и дедушки
+3
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Заборостроитель
Ответ ygcn5c2ty9
тут нужна классика: если бы не этот мяч е*учий, вообще бы всех в еврокубках вынесли
боевой дух и кебучая действительность©🤣
+3
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Уся Ваткин
А почему бы на Луну не слетать? Хотя постойте-ка...
+1
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BL VL
Ответ Alfa Romeo
Не понимаю такого хейта в его адрес. Тем более он ничего не сказал про ЛЧ. Если условные Айнтрахт и Рейнджерс играли в финале ЛЕ, то почему настолько смешно выглядят заявления о том, что российские клубы способны выиграть ЛЕ? Всё-таки взять трофей ЛЕ кто угодно может
Ага, все видели, как Динамо любителям из Кутаиси проигрывало, да и остальные играли неровно и ниже среднего, что и подтвердило падение в таблице коэффициентов, ещё до бана. А чтобы выиграть хотя бы ЛК, необходимо последовательно обыгрывать всех соперников без права на ошибку на длинной дистанции. Кто-нибудь в здравом уме верит в этот путь от росклубов с их менталитетом и мастерством?!
Чрезмерный оптимизм ещё никогда не давал правильную оценку ситуации.
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giallo-verde
Если бы у бабушки были яйца, она была бы дедушкой.
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Владислав Романов
а ещё Михалкову бы Оскар вручили, еслиб в наминацию попал
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Антимосковский
Ответ Roman
Если бы Брюгге и Мальме не существовало
хорошо что локомотив существует, на нем все кому ни лень в рпл очки набивают)
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Человек_Легенда
Да да, если бы не Мальме, Брюгге, тбилисский Локомотив, Маккаби, Партизан, Динамо Загреб, Ракув, то в прошлом бы сезоне точно играли бы в финале ЛЧ.

Чуть-чуть совсем не хватило
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Ростов-на-Дону
Юрок честно соврал.
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Вечно в бане
Ответ Alfa Romeo
Не понимаю такого хейта в его адрес. Тем более он ничего не сказал про ЛЧ. Если условные Айнтрахт и Рейнджерс играли в финале ЛЕ, то почему настолько смешно выглядят заявления о том, что российские клубы способны выиграть ЛЕ? Всё-таки взять трофей ЛЕ кто угодно может
Именно поэтому наши клубы умудрялись даже из группы в ЛЕ не выходить.

> Если условные Айнтрахт и Рейнджерс играли в финале ЛЕ, то почему настолько смешно выглядят заявления о том, что российские клубы способны выиграть ЛЕ?
Потому, что сравнение российских клубов с «условным» Айнтрахтом, смешно само по себе. Наши за последние лет пять, каким только Рапидам, Аекам и Лудогорцам не проигрывали в этой самой ЛЕ. И в таблице коэффициентов свалились ниже некуда. А сейчас надуваем щеки и рассказываем, как бы всех победили. Ну как тут не смеяться?
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Alfa Romeo
Ответ BL VL
Ага, все видели, как Динамо любителям из Кутаиси проигрывало, да и остальные играли неровно и ниже среднего, что и подтвердило падение в таблице коэффициентов, ещё до бана. А чтобы выиграть хотя бы ЛК, необходимо последовательно обыгрывать всех соперников без права на ошибку на длинной дистанции. Кто-нибудь в здравом уме верит в этот путь от росклубов с их менталитетом и мастерством?! Чрезмерный оптимизм ещё никогда не давал правильную оценку ситуации.
Ну, систематически да, соглашусь. Каждый сезон претендовать на победу в еврокубках российские клубы не способны и проблем в российском футболе хватает и без всяких отстранений. Но ЛЕ же и вправду кто угодно может выиграть. Там даже Днепр и Аякс Боша выходили в финал)
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ta-tosha
Ответ Уся Ваткин
А почему бы на Луну не слетать? Хотя постойте-ка...
не на, а в Луну. хотя постой-ка :)
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