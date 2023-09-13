Юрий Жирков: «Российские клубы могли бы ЛЕ выиграть, если бы не отстранение. Почему бы ЛК не взять?»
Юрий Жирков считает, что российские клубы могли бы выиграть еврокубок.
– Ваше поколение футболистов было более талантливым, чем нынешние ребята. Почему?
– Тяжело сказать. Молодые ребята, как вы и сказали, нигде не играют. Им негде себя показать. О чем можно говорить? Если бы они сейчас играли отборочные на чемпионат мира и обыгрывали бы команды, можно было бы говорить обратное.
– Вы верите, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы? Или даже Лигу чемпионов?
– Сейчас есть третий кубок – Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и Лигу Европы выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем, – сказал бывший игрок «Зенита», ЦСКА и сборной России.
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Чрезмерный оптимизм ещё никогда не давал правильную оценку ситуации.
Чуть-чуть совсем не хватило
> Если условные Айнтрахт и Рейнджерс играли в финале ЛЕ, то почему настолько смешно выглядят заявления о том, что российские клубы способны выиграть ЛЕ?
Потому, что сравнение российских клубов с «условным» Айнтрахтом, смешно само по себе. Наши за последние лет пять, каким только Рапидам, Аекам и Лудогорцам не проигрывали в этой самой ЛЕ. И в таблице коэффициентов свалились ниже некуда. А сейчас надуваем щеки и рассказываем, как бы всех победили. Ну как тут не смеяться?