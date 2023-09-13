Карвахаль опроверг слова переводчика о домогательствах во время ЧМ-2018: «Я уже подал в суд. Вся информация обо мне в СМИ в последнее время – ложь, от связи с партиями до насилия»
Даниэль Карвахаль опроверг информацию о домогательствах во время ЧМ-2018.
Ранее Алекс Пенья, выступавший переводчиком сборной Испании во время чемпионата мира в России, заявил, что Карвахаль якобы просил его передать одной из официанток, что хочет «засунуть член ей в глотку».
«Вся информация обо мне, появившаяся в последние дни в прессе – абсолютная ложь. Начиная от моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным насилием на чемпионате мира 2018 года в России.
Я нахожу абсолютно прискорбным и обидным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, доверяя словам третьих лиц, порочащим мое имя и честь. Я уже подал в суд», – написал в твиттере защитник «Реала» и сборной Испании.
Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой
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Где здесь игра рукой?
Наброс засчитан
Переводчик официантке - он говорит что у вас красивые глаза
Итог: домогательства со стороны Карвахаля.