Карвахаль опроверг слова переводчика о домогательствах во время ЧМ-2018: «Я уже подал в суд. Вся информация обо мне в СМИ в последнее время – ложь, от связи с партиями до насилия»

Теги Реал Мадрид Сборная Испании по футболу ЧМ-2018 FIFA Даниэль Карвахаль соцсети Футбол

Даниэль Карвахаль опроверг информацию о домогательствах во время ЧМ-2018.

Ранее Алекс Пенья, выступавший переводчиком сборной Испании во время чемпионата мира в России, заявил, что Карвахаль якобы просил его передать одной из официанток, что хочет «засунуть член ей в глотку».

«Вся информация обо мне, появившаяся в последние дни в прессе – абсолютная ложь. Начиная от моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным насилием на чемпионате мира 2018 года в России.

Я нахожу абсолютно прискорбным и обидным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, доверяя словам третьих лиц, порочащим мое имя и честь. Я уже подал в суд», – написал в твиттере защитник «Реала» и сборной Испании.

Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

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17 комментариев

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madaev
Оперативно чел действует, сидит явно на спортсе
+17
-3
+14
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Roman
Комментарий удален модератором
Может это Пенья вообще хотел а когда его послали он сослался на Карвахаля)
+10
-2
+8
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llolishe
И что рукой сыграл в своей штрафной в матче ЛЧ с Баваркой тоже неправда - хотя весь мир видел🤣🤣🤣
+11
-10
+1
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ygcn5c2ty9
Ответ Бритва Борисович
Комментарий удален пользователем
вы серьезно собираетесь серьезно рассматривать слова какого-то там переводчика?) это как на серьезных щщах рассматривать заявления ребят из комментариев на спортс ру (не важно про какой клуб речь)
+3
-2
+1
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JENNINGS
Ответ llolishe
И что рукой сыграл в своей штрафной в матче ЛЧ с Баваркой тоже неправда - хотя весь мир видел🤣🤣🤣
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/post/d/93/e79e49e604c07a6d1575953ff9419.jpeg
Где здесь игра рукой?
Наброс засчитан
+5
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Roman
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IceBear27
Ничего, чувак, ещё раз пойдёшь против сверхсвободной и супердемократичной культуры отмены - повторишь вообще судьбу Менди)
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lemming
Время сейчас такое: Не тормози - обвини!
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whereissuso
Официантке то хоть передали? А то она может и не против была.
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Нефанатик
Карвахаль переводчику - передай ей что хочу вставить ей в глотку
Переводчик официантке - он говорит что у вас красивые глаза
Итог: домогательства со стороны Карвахаля.
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Бритва Борисович
Ответ ygcn5c2ty9
это был Альба, а не официантка - добавил Карвахаль
Комментарий удален пользователем
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Бритва Борисович
Ответ ygcn5c2ty9
вы серьезно собираетесь серьезно рассматривать слова какого-то там переводчика?) это как на серьезных щщах рассматривать заявления ребят из комментариев на спортс ру (не важно про какой клуб речь)
Комментарий удален пользователем
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ygcn5c2ty9
Ответ Бритва Борисович
Комментарий удален пользователем
да не ставлю я плюсики никакие, отстаньте от меня, пожалуйста
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Бритва Борисович
Ответ ygcn5c2ty9
это был Альба, а не официантка - добавил Карвахаль
Ну как же это смешно) Сливочные месяцами под каждой новостью рассказывали, что только в Барсе могут быть насильники и хамы, а благородные мадридцы таким никогда не занимаются. Теперь появились новости о косяке Карвахаля, и они пишут про официантку каталонку (в России !) и Альбу, и "+" сами себе ставят) Ну как можно быть настолько?)
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Бритва Борисович
Ответ ygcn5c2ty9
вы серьезно собираетесь серьезно рассматривать слова какого-то там переводчика?) это как на серьезных щщах рассматривать заявления ребят из комментариев на спортс ру (не важно про какой клуб речь)
Ты серьёзно собираешься ставить своему комментарию 2 "+" через 3 секунды после опубликования и думать, что никто этого не видит?)
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