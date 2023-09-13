Даниэль Карвахаль опроверг информацию о домогательствах во время ЧМ-2018.

Ранее Алекс Пенья, выступавший переводчиком сборной во время чемпионата мира в России, заявил, что якобы просил его передать одной из официанток, что хочет «засунуть член ей в глотку».

«Вся информация обо мне, появившаяся в последние дни в прессе – абсолютная ложь. Начиная от моей связи с политическими партиями и заканчивая сексуальным насилием на чемпионате мира 2018 года в России.

Я нахожу абсолютно прискорбным и обидным, что СМИ имеют право безнаказанно писать, доверяя словам третьих лиц, порочащим мое имя и честь. Я уже подал в суд», – написал в твиттере защитник « » и сборной Испании.

Карвахаль на ЧМ-2018 просил передать официантке, что хочет «засунуть член ей в глотку» – об этом рассказал переводчик сборной Испании. Де Хеа провел ночь с одной из девушек, хотя уже встречался с будущей женой

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