ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит». Арбитр правильно не назначил 3 пенальти в ворота армейцев и не удалил Рошу

ЭСК РФС поддержала все решения Павла Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит».

« » обратился в комиссию с просьбой оценить работу главного арбитра в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах матча и неудалением игрока ЦСКА Виллиана Роши на 93-й минуте.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Дугласа Хелвена в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как этот контакт произошел с рукой, находящейся в естественном положении в соответствии с его движением в данной ситуации, после умышленной игры в мяч этим же игроком.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока ЦСКА Виллиана Роши против атакующего игрока «Зенита» Данила Кругового, так как оба игрока, теряя равновесие в единоборстве за мяч без нарушения правил, начали падать на газон, а незначительный контакт защитника с ногой нападающего при падении был без какого-либо воздействия на соперника, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве атакующего игрока «Зенита» с игроками обороняющейся ЦСКА Виллианом Рошей и Роберто Мойзесом в их штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны кого-то из защитников, так как они оба позиционно находились ближе к мячу и двигались к нему, их руки не были неестественно выставлены в сторону, когда как нападающий при попытке опередить соперников сам инициировал контакт с плечом игрока обороны.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не удалил с поля игрока ЦСКА Виллиана Рошу на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока ЦСКА Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока «Зенита» Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение», – говорится в сообщении на сайте .

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