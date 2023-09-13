ЭСК поддержала все решения Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит». Арбитр правильно не назначил 3 пенальти в ворота армейцев и не удалил Рошу

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия РФС судьи видео Виллиан Роша Мойзес Барбоза Данил Круговой Павел Кукуян Иван Сергеев Хелвен ЭСК РФС Футбол

ЭСК РФС поддержала все решения Павла Кукуяна в матче ЦСКА – «Зенит».

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу главного арбитра в эпизодах с неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 37-й, 75-й и 83-й минутах матча и неудалением игрока ЦСКА Виллиана Роши на 93-й минуте.

«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 37-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока ЦСКА Дугласа Хелвена в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как этот контакт произошел с рукой, находящейся в естественном положении в соответствии с его движением в данной ситуации, после умышленной игры в мяч этим же игроком.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.  

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны игрока ЦСКА Виллиана Роши против атакующего игрока «Зенита» Данила Кругового, так как оба игрока, теряя равновесие в единоборстве за мяч без нарушения правил, начали падать на газон, а незначительный контакт защитника с ногой нападающего при падении был без какого-либо воздействия на соперника, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды ЦСКА на 83-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в единоборстве атакующего игрока «Зенита» Ивана Сергеева с игроками обороняющейся ЦСКА Виллианом Рошей и Роберто Мойзесом в их штрафной площади комиссия не усмотрела очевидного нарушения правил со стороны кого-то из защитников, так как они оба позиционно находились ближе к мячу и двигались к нему, их руки не были неестественно выставлены в сторону, когда как нападающий при попытке опередить соперников сам инициировал контакт с плечом игрока обороны.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно не удалил с поля игрока ЦСКА Виллиана Рошу на 90+3-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока ЦСКА Виллиана Роши, кратковременно ухватившего за горло игрока «Зенита» Александра Ерохина, комиссия квалифицирует как неспортивное поведение, так как с его стороны не было дополнительного усилия, которое могло бы угрожать безопасности соперника.

Ввиду отсутствия применения чрезмерной силы и жестокости со стороны игрока ЦСКА комиссия не может рассматривать данное действие как очевидное проявление агрессивного поведения, в связи с чем, единогласно поддерживает решение судьи вынести предупреждение данному игроку за неспортивное поведение», – говорится в сообщении на сайте РФС.

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90 комментариев

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munhin
Все что нужно занть об всемогущем админресурсе Зенита и "заточенности" чемпионата под одну команду ))
+72
-22
+50
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Архитектор Мендисабаль
Знаменитый административный ресурс Зенита, как он есть, в действии!
+53
-16
+37
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Александр Беляков
Ахахахахахахаха феерический бред
+50
-18
+32
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mr.racoon
что то я не совсем понимаю, как во втором эпизоде оба защитника ЦСКА могли находиться ближе к мячу, если Сергеев был между ними
+44
-13
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Дмитрий9779
Хватать за горло на протяжении 5-7 секунд можно,это ЖК всего лишь,всем на будущее.
+37
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luu
Ответ vitoldnature
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Ну и как приняли на поле решения впользу Зенита, а другалёк?
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Назар Игорь
В ЭСК одни эстонцы заседают? Две недели думали, наконец надумали.
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ProKit
"Чрезмерная жестокость" - это, видимо, если бы Роша вырвал кадык у Ерохина
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Garikus89
Круговой падал до контакта, который еще и незначительный? Это уже не проблемы с правилами, это к окулисту всей комиссией)
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Anton Vasilev
Московское судейство по понятиям во всей красе
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Влад Безруков
Ну это очень смешно, конечно
Оправдание 2 момента и момента с Рошей - на уровне сказок
Пенальти - был
Рошу удалять не надо за такое, но описали они максимально глупо
+20
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ZarvuR2020
Незначительный контакт на Круговом это бред полный. И до "незначительного контакта" он ещё удерживался на ногах. И как мерили силу хвата Роши? Сколько ньютонов надо, что считать этот хват за горло сильным? Вы в это вдумайтесь, Фернандес который пробежал по бровке получил штраф, а игрок который хватал за горло другого игрока - ничего. Зато Малколму в кубке аж 6 матчей выписали.
+17
-4
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Дима Рытвин
«Кратковременно ухватившего за горло», - вот это прямо хорошо. А сколько по мнению уважаемой комиссии надо держать, чтобы таки получить карточку? Хотелось бы конкретное время услышать.
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Дмитрий9779
На Круге пенка 100%,он начал терять равновесие после того как Роша его потянул за плечо рукой(это не обоюдная борьба),далее уже контакт в ногах,остальных пенальти не было как по мне.
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fil_spb
Ответ vitoldnature
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После моментов перечисленных в новости распинаться о "решениях в пользу Зенита на поле" это надо быть либо очень странным троллем, либо совсем бессовестным болтуном. Ты на тролля не похож.
+12
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sergspartak
Офигеть, Зенит засуживать стали, видимо это только в матчах с конями. Берут игрока в коробочку - даже вар смотреть не стали. А Роша вообще в игрока Зенита бежит, а не в сторону мяча)))
+14
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fil_spb
Можно было и короче, все как любят в Москве:

"В таких матчах надо судить не только по правилам, но и по понятиям"

Ничего нового, в общем.
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Кирилл.С-Пб
Админресурс в действии. Впрочем, как всегда...
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Фёдор Кузнецов
По такой логике правил и в финале ЧМ Дембеле не нарушал
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Александр Васильев
вот это хохма!!!
чистую коробочку не видят, контакт незначительный....
а чем измерил силу этого контакта?
ну и про захват за горло - это можно юмористам подарить!
то есть я могу ходить по полю и бить щелбаны и отвешивать саечки безнаказанно???))))
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Андрей Корсаков
У кого-то были сомнения?
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тралмейстер
Ответ vitoldnature
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Много Кукуян напринимал решений в пользу Зенита в игре с ЦСКА? И пока судей прикрывает московское КДК - так и будет.( Они все живут в Москве, а своя рубашка ближе к телу)
+6
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Кирилл.С-Пб
Ответ Назар Игорь
В ЭСК одни эстонцы заседают? Две недели думали, наконец надумали.
Очки протирали...
+6
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Уланбек Абдуллаев
Злополучный админресурс Зенита во всей красе
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Groznyi2024
Я просто оставлю это здесь.

https://postimg.cc/sMMYQTKd
https://postimg.cc/YhY4JTXS
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